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美網／將讓出球后 莎芭蓮卡仍晉決賽 差1勝追上小威紀錄

記者劉肇育／即時報導
莎芭蓮卡在美網女單4強以直落二擊敗皮古拉，連3年闖進決賽，並以19連勝續寫強勢表...
莎芭蓮卡在美網女單4強以直落二擊敗皮古拉，連3年闖進決賽，並以19連勝續寫強勢表現。（路透）

雖然下周確定將讓出盤據長達99周的世界球后寶座，但白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在最熟悉的硬地賽場上依舊銳不可擋，今天她在美網女單準決賽中，莎芭蓮卡展現標誌性的重砲火力，最終以7：5、6：2直落二擊敗在地希望皮古拉（Jessica Pegula），跨季豪取美網19連勝，連續三年挺進決賽，持續朝三連霸目標挺進。

哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）晉級4強，確定於下周登上世界第一寶座後，莎芭蓮卡此役完全不受排名變動影響，面對主場作戰的皮古拉，莎芭蓮卡首盤雖然一度陷入僵局，但在盤末關鍵時刻連續逼出致勝球破發拔得頭籌。進入第二盤後，莎芭蓮卡更加展現壓制力，不斷撕裂對手防線，全場狂轟29記致勝球，僅用時1小時半就收下決賽門票。

對於即將結束的球后統治期，莎芭蓮卡賽後顯得相當坦然，坦言比起排名，自己現在更渴望抱走金盃，「我非常渴望這場勝利，如果能用球后頭銜換來一座美網金盃，我完全不介意。今天能打出這樣的網球表現，我感到非常開心。」

若能在決賽順利封后，莎芭蓮卡將成為繼名將小威廉絲（Serena Williams）後，首位在美網達成女單三連霸的選手，繼續奠定其女網霸權。

精華 FAQ

  • 她以7：5、6：2直落二擊敗地主好手皮古拉，全場轟出29記致勝球，僅用1小時半就收下勝利，連續3年闖進美網女單決賽。

  • 因為芮芭奇娜晉級4強後確定下周登上世界第1，莎芭蓮卡將讓出球后位置，但她表示自己更在意美網金盃，心態並未受排名變動影響。

  • 若她在決賽成功封后，將成為繼小威廉絲之後，首位在美網完成女單3連霸的選手，進一步鞏固自己在女子網壇的霸主地位。

白俄羅斯 哈薩克

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