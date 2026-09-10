美網／連三場直落三 澤瑞夫闖4強超越德國傳奇貝克紀錄

澤瑞夫在美網8強以直落3擊敗范德贊舒爾普，連3戰不失一盤闖進4強，並以單季大滿貫23勝超越貝克寫下德國新紀錄。 (歐新社)

列美網頭號種子的德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev），挺過前兩輪五盤大戰考驗後愈打愈順，9日8強賽碰荷蘭范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）再度打出主宰表現，以6：2、7：5、6：1搶下最後一張四強門票，這場勝利也讓他超越德國傳奇貝克（Boris Becker）紀錄。

貝克1989年單季打下22場大滿貫勝利，是德國網壇紀錄，29歲的澤瑞夫今年法網 終於嘗到大滿貫金盃滋味，再闖美網4強，單季大滿貫勝場累積到23場，超越貝克寫下德國網壇新猷。

范德贊舒爾普第二盤一度看到機會，但第6局先錯過破發點，第10局再一個破發點也是盤末點也沒把握；澤瑞夫瓦解危機後，第11局再完成單盤唯一破發，關鍵突破讓他以7：5完成盤數「聽牌」，最終直落三收下2小時又17分鐘大戰勝利。

這是澤瑞夫生涯第13度打進大滿貫4強，現役選手名列第二位，僅次於塞爾維亞名將約克維奇 （Novak Djokovic）的55次。

澤瑞夫4強將遭遇世界排名50的俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov），卡查諾夫今天8強賽和比利時布洛克什（Alexander Blockx）交手，兩盤領先下布洛克什第三盤傷退，讓卡查諾夫重返美網4強，也成1973年開啟排名制度後打進美網4強排名第五低的選手。

澤瑞夫和卡查諾夫過去交手9次，澤瑞夫握有6勝3敗優勢，包括東京奧運男單金牌戰的勝利。