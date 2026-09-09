美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

衛冕冠軍阿爾卡拉斯遭淘汰。(路透)

美國網球好手謝爾頓（Ben Shelton）在美網上演馬拉松式激戰，最終力退衛冕冠軍阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），以5盤大戰勝出，晉級4強。這場比賽一路打到凌晨3時35分才結束，創下美網歷來最晚完賽紀錄。

這場8號種子謝爾頓對決2號種子阿爾卡拉斯的8強賽，在紐約球迷熱烈助威下於夜間燈光中進行。雙方一路拉鋸，謝爾頓首盤搶7落敗後，連拿第2、第3盤取得領先。

阿爾卡拉斯則在第4盤展現強勢，以6比1扳平戰局，將比賽逼入決勝第5盤。雙方在最後一盤持續互有攻防，始終難分高下，最終進入搶7決勝。謝爾頓以10：7勝出，拿下這場鏖戰。

這場長達深夜的對決也刷新美網最晚完賽紀錄。此前的紀錄同樣與阿爾卡拉斯有關，2022年8強賽他與當時的頂尖對手辛納 （Jannik Sinner）交手，當年比賽直到凌晨2時50分才結束。阿爾卡拉斯最終贏得那場比賽，並一路奪下生涯首座美網冠軍。

謝爾頓晉級後，4強將與另一名美國好手蒂亞佛（Frances Tiafoe）交手，兩名地主球員將爭奪決賽門票。

阿爾卡拉斯則無緣衛冕。本季他曾因手腕傷勢缺席大部分賽事，如今在美網8強止步。

值得一提的是，美國男子球員已經許久未能拿下大滿貫男單冠軍，上一次由美國球員奪冠，已是羅迪克（Andy Roddick）2003年在紐約贏得美網冠軍。

謝爾頓晉級4強。（美聯社）