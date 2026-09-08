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美網／遭逆轉無緣4強爆哭 黑馬米切爾森分享對手暖心一刻

記者曾思儒／即時報導
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米切爾森（白衣者）輸球後淚崩，在帝亞佛的擁抱中落下男兒淚。(美聯社)
米切爾森（白衣者）輸球後淚崩，在帝亞佛的擁抱中落下男兒淚。(美聯社)

第一次打進大滿貫8強，22歲美國黑馬米切爾森（Alex Michelsen）今天在亞瑟艾許球場已經拿下兩盤，第三盤還取得5：3領先，但最終勝利卻溜走，讓他五盤大戰敗給同胞帝亞佛（Frances Tiafoe）後淚崩，在帝亞佛的擁抱中落下男兒淚。

世界排名46米切爾森第一次闖進大滿貫8強就是在自家大滿貫，但今天錯過絕對優勢，最終遭帝亞佛以5：7、3：6、7：5、6：3、7：6（10：6）帶走4小時39分鐘激戰勝利。帝亞佛拿下勝利後還沒慶祝完，就趕緊跑到網前和米切爾森擁抱致意，兩人擁抱許久，身高193公分的米切爾森更將頭埋進帝亞佛肩膀，不斷流淚。

「我沒有說太多，我努力讓自己保持冷靜，但我沒做到，他則是說了許多溫暖人心的話。」米切爾森在賽後記者會上分享這段感人時刻，「在那一刻，他安慰了我，他真是個很棒的人。」

米切爾森（白衣者）輸球後淚崩，在帝亞佛的擁抱中落下男兒淚。(歐新社)
米切爾森（白衣者）輸球後淚崩，在帝亞佛的擁抱中落下男兒淚。(歐新社)

28歲的帝亞佛讚小6歲的對手是了不起的球員，「他今天本來很容易就能贏下比賽，所以要向米契爾森致敬。」他也提到，本來就和米契爾森關係很好，總是說說笑笑。

兩人過往兩度碰頭都是帝亞佛奪勝，米切爾森第四輪奪勝後提到，必須提升狀態才能改變對戰劣勢，今天差點收下對戰首勝的他說：「他也是不可思議的人，是我一位非常好的朋友。」

世界排名46米切爾森第一次闖進大滿貫8強。(歐新社)
世界排名46米切爾森第一次闖進大滿貫8強。(歐新社)

28歲的帝亞佛(圖)讚小6歲的對手是了不起的球員。(歐新社)
28歲的帝亞佛(圖)讚小6歲的對手是了不起的球員。(歐新社)

精華 FAQ

  • 他先拿下2盤，且在第3盤一度取得5：3領先，距離生涯首次大滿貫4強只差一步，卻最後被帝亞佛連追逆轉，痛失勝利。

  • 帝亞佛鏖戰4小時39分鐘後，以5：7、3：6、7：5、6：3、7：6（10：6）逆轉獲勝，成功晉級4強，也讓米切爾森無緣繼續前進。

  • 帝亞佛在勝利後立刻到網前擁抱米切爾森，並說出許多安慰話語；米切爾森也坦言自己深受感動，在對手懷中落淚，展現運動家精神。

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