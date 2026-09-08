美網／輸二贏三驚天逆轉 帝亞佛退同胞闖4強追上傳奇紀錄

帝亞佛生涯第3次挺進美網4強。(歐新社)

美網兩位地主帝亞佛（Frances Tiafoe）和米切爾森（Alex Michelsen）今天上演史詩級的五盤大戰，列11種子的帝亞佛從落後兩盤下演出「輸二贏三」大逆轉，粉碎米切爾森的驚奇旅程，率先晉級男單4強的帝亞佛下周世界排名也將重返世界前10。

帝亞佛前兩盤以5：7、3：6失守，第三盤又陷入3：5落後，但逆境中他先連下4局延長戰線，7：5盤數開張後，第四盤再以6：3拿下。

決勝第五盤，帝亞佛第一個發球局又遭破，但他0：3落後下先在第5局回破，把戰局逼到「超級搶10」，最終驚險以7：6（10：6）演出驚天逆轉，在4小時又39分鐘後生涯第3次挺進美網4強。

這場比賽也是2014年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）逆轉法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils）後，美網男單8強賽首度的「輸二贏三」逆轉勝；帝亞佛晉級後，對手將是同胞謝爾頓（Ben Shelton）和尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）間的勝家。

22歲的米切爾森目前世界排名46，今天差點寫下非種子驚奇，但遭逆轉後，生涯6度五盤大戰都吞敗場。(歐新社)

帝亞佛透露，會觀賞一下這場夜間壓軸賽事，「我會來享受這場比賽，來吧！」他2022年、24年也曾闖進美網4強，22年正是敗給阿爾卡拉斯，今年重返美網4強也加入同胞傳奇阿格西（Andre Agassi）行列，成為本世紀唯二至少3度打進美網4強的地主男將。

22歲的米切爾森目前世界排名46，今天差點寫下非種子驚奇，但遭逆轉後，生涯6度五盤大戰都吞敗場。

帝亞佛從落後兩盤下演出「輸二贏三」大逆轉，粉碎米切爾森(白衣者)的驚奇旅程。(路透)