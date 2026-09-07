美網／台國手內戰 謝淑薇拍下詹皓晴闖女雙8強
即將出征名古屋亞運的台灣「一姊」謝淑薇和詹皓晴，今天先在美網第三輪隔網對決，名列第4種子的謝淑薇／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）計高一籌，以兩個6：4拍下詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），站上最終8強。
今年美網台將共有4位女將在女雙亮相，除「小鋼炮」梁恩碩首輪落馬，列第4種子的謝淑薇、14種子的詹皓晴和吳芳嫺都連闖兩關，詹皓晴首輪更在中央球場三盤力退地主傳奇組合小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus Williams）姊妹。
兩組台將種子今天第三輪會師，詹皓晴組合第4局先破發成功，但4：1優勢沒能維持，第4種子連破帶保上演連拿5局的反撲攻勢，反以6：4先下一城。
第二盤詹皓晴組合又是率先破發的一方，但謝淑薇組合馬上連續回破兩個發球局，最終再以6：4拿下，8強門票也到手。
謝淑薇生涯握有7座大滿貫女雙金盃，獨缺的就是美網；今年是她生涯第17度挑戰美網女雙，晉級8強已是生涯次佳，有望追平4強紀錄，進而挑戰還沒拿過的美網金盃。
另名女將吳芳嫺日本搭檔加藤未唯，今天碰中國組合張帥／蔣欣玗錯過第二盤一個盤末點，最終以4：6、6：7（6：8）吞敗，止步16強。
謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科以6：4、6：4擊敗詹皓晴／澳洲茹安，順利拿下8強門票，也讓這場台將內戰由謝淑薇組合勝出。 詹皓晴組合兩盤都率先破發，但首盤4：1領先後被連追5局逆轉，第二盤雖再度先破發，卻又遭謝淑薇組合連續回破，最終連失2盤落敗。 吳芳嫺與日本搭檔加藤未唯對上張帥／蔣欣玗，第二盤錯過盤末點後以4：6、6：7（6：8）落敗，無緣晉級，止步16強。
精華 FAQ
謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科以6：4、6：4擊敗詹皓晴／澳洲茹安，順利拿下8強門票，也讓這場台將內戰由謝淑薇組合勝出。
詹皓晴組合兩盤都率先破發，但首盤4：1領先後被連追5局逆轉，第二盤雖再度先破發，卻又遭謝淑薇組合連續回破，最終連失2盤落敗。
吳芳嫺與日本搭檔加藤未唯對上張帥／蔣欣玗，第二盤錯過盤末點後以4：6、6：7（6：8）落敗，無緣晉級，止步16強。
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