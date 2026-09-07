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美網／單手反拍149年紀錄被打破 西西帕斯止步16強

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西西帕斯感嘆單手反拍式微。（歐新社）
西西帕斯感嘆單手反拍式微。（歐新社）

美國網球公開賽男單16強賽後，網壇一項延續149年的傳統正式畫下句點。美國好手謝爾頓（Ben Shelton）擊敗希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），挺進美網8強，也讓本屆男單籤表不再有任何單手反拍球員。

路透報導，現代網球比賽愈來愈強調力量與速度，單手反拍逐漸被雙手反拍取代。從1877年溫網開始，長達149年的時間裡，每年至少都有使用單手反拍的球員闖進大滿貫男單4強，但這項紀錄如今在紐約正式中斷。

瑞士傳奇費德勒（Roger Federer）與同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）是近代單手反拍的代表人物。在此之前，這項經典技術也曾由多位名將發揚光大，包括1980年代的麥肯羅（John McEnroe）與藍道（Ivan Lendl），以及1990年代的山普拉斯（Pete Sampras）、艾柏格（Stefan Edberg）與庫爾騰（Gustavo Kuerten）。

謝爾頓本屆美網先在第3輪擊敗同樣採用單手反拍、左手持拍的加拿大球員沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov），隨後又在16強戰以6：2、6：3、6：4直落三擊敗西西帕斯，使單手反拍球員全數從男單籤表出局。

西西帕斯遭淘汰後，談到單手反拍的式微時說：「我查了一下，在1950年代，我認為大約有97%或98%的球員使用單手反拍。現在真的只剩下2%或3%。」

他感嘆表示：「這是一種非常傳統、經典的擊球方式，失去這樣的技術令人感到遺憾。你能為此做些什麼嗎？我想可以。沒有人使用單手反拍，會是世界末日嗎？不會，網球還是會繼續發展。」

西西帕斯認為，單手反拍的衰落，也反映現代網球比賽風格逐漸趨於單一。他說：「以前的網球有非常多不同的比賽風格，但現在這種多樣性已經縮小到某一種特定風格，現在每個人打球的方式都差不多。球場也變得更慢了。」

他進一步指出，現在球場上也愈來愈少看到鮮明的個人特色，「以前我們有發球上網型球員，也有用不同方式比賽的球員，有反擊型球員，也有防守型球員」。

西西帕斯說：「現在已經縮小成一種比賽風格。以前讓網球如此有趣的地方，就是有些人以某種特定方式打球，其他人則有完全不同的打法。」

他最後感嘆：「單手反拍也是一樣。」

精華 FAQ

  • 美國好手謝爾頓以6：2、6：3、6：4直落3盤擊敗西西帕斯，不僅挺進美網8強，也讓本屆男單籤表中的單手反拍球員全部淘汰出局。

  • 因為自1877年溫網以來，幾乎每年大滿貫男單4強都至少有1名單手反拍球員，如今這項延續149年的紀錄在美網正式中斷，象徵這項技術式微。

  • 西西帕斯認為，單手反拍衰落反映現代網球風格越來越單一，球場變慢、打法趨同，過去多元的發球上網、反擊與防守風格，如今已明顯減少。

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