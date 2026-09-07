法網后安德瑞娃闖美網8強 鏖戰3盤逆轉好友波塔波娃

俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva，圖）7日以5比7、6比4、6比3，鏖戰3盤擊敗奧地利選手波塔波娃（Anastasia Potapova），挺進美國網球公開賽女單8強。歐新社

俄羅斯 網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）今天以5比7、6比4、6比3，鏖戰3盤擊敗奧地利選手波塔波娃（Anastasia Potapova），挺進美國網球公開賽女單8強。

法新社報導，安德瑞娃現年19歲，今年6月才在法網 女單封后，奪下生涯大滿貫首冠，在本屆美網被視為網壇的年輕新星之一，名列第5種子。

安德瑞娃前3場比賽都直落二獲勝，但今天首盤發生超過波塔波娃兩倍的非受迫性失誤，先以5比7讓出首盤。

波塔波娃同樣出生於俄羅斯，目前則代表奧地利出賽，在上一輪還曾爆冷擊敗2025年美網女單亞軍阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）。

不過，安德瑞娃隨後穩住陣腳，後兩盤減少失誤，最終成功逆轉擊敗波塔波娃。

比賽最後一局還出現驚險一幕，波塔波娃在救球時重心不穩倒地，痛苦地在場上翻滾。安德瑞娃隨即跑過去攙扶，協助她走到場邊。波塔波娃因左膝受傷，一度申請醫療暫停，接受治療。

波塔波娃之後回到場上完成比賽，安德瑞娃最後沿著邊線打出反拍致勝球結束比賽，兩人賽後相擁。

安德瑞娃在賽後表示：「這顯然不是我希望結束比賽的方式，我也不希望看到自己的好朋友以這種方式結束比賽。」她並表示，相信波塔波娃會「捲土重來、變得更強」。