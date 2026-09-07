美網／尋求連霸差3勝 阿爾卡拉斯超糗「搞錯8強對手」

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯腕傷後復出，6日直落三擊敗地主保羅挺進最終8強。（新華社）

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）腕傷後復出，6日直落三擊敗地主保羅（Tommy Paul）挺進最終8強，離美網連霸只差3勝，不過他卻搞錯對手，鬧出笑話。

阿爾卡拉斯晉級8強後接受ESPN訪問，2003年奪下美網冠軍的美國退役名將羅迪克（Andy Roddick）詢問阿爾卡拉斯對下一戰對手的看法，阿爾卡拉斯一臉困惑，請羅迪克再說一次問題。

「你將碰謝爾頓（Ben Shelton）或西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），或許可以簡單談談他們倆以及他們面臨的挑戰……」羅迪克還沒說完就被阿爾卡拉斯打斷，他俯身看了羅迪克前的資料。

「真的嗎？天啊，我以為我要打梅德維夫（Daniil Medvedev）和帝亞佛（Frances Tiafoe）這組。」阿爾卡拉斯語畢，和羅迪克都笑出來。

帝亞佛6日直落三力退美網前冠軍、俄羅斯前球王梅德維夫，挺進8強，不過下戰是碰22歲同胞米切爾森（Alex Michelsen）；阿爾卡拉斯的對手後續也出爐，謝爾頓在中央球場夜間賽事直落3擊退希臘名將西西帕斯，將挑戰中斷阿爾卡拉斯的大滿貫連勝。