美網／地主男將這屆超爭氣 至少3人擠進8強
隨著地主好手謝爾頓（Ben Shelton）直落三拍下希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）挺進今年美網最終8強，男單籤表下半區的8強選手已經全部出爐，其中地主就包辦3席，帝亞佛（Frances Tiafoe）和米切爾森（Alex Michelsen）更將上演「內戰」，等於預約一張四強門票。
列第8種子的謝爾頓，6日面對世界排名最高到第3位的西西帕斯表現強勢，只花1小時又52分鐘就以6：2、6：3、6：4晉級，追平個人本季大滿貫最佳表現。
下戰就要強碰衛冕軍、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），謝爾頓讚對手腕傷後復出打出強勢表現，希望屆時在中央球場的對決也能獲得球迷支持。
帝亞佛6日同樣以直落三奪勝，且是以7：6（7：1）、6：4、7：6（8：6）力退2021年美網奪冠的俄羅斯前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），收穫本季最大勝利。
梅德維夫是大會第7種子，列11種子的帝亞佛提到，過去交手自己輸多贏少，「這是我第一次在正規賽事中贏他，所以我非常興奮。」
22歲新星米切爾森則是今年美網黑馬，世界排名46的他以7：6（8：6）、6：4、6：4拍下列27種子的阿根廷埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），生涯首度打進大滿貫8強，成為23歲前打進美網男單8強的史上第4人。
謝爾頓以6：2、6：3、6：4直落三擊敗希臘名將西西帕斯，僅花1小時又52分鐘就晉級美網男單8強，展現相當強勢的狀態。 美網男單下半區8強已全部出爐，地主球員一口氣拿下3席，包括謝爾頓、帝亞佛和米切爾森，其中帝亞佛與米切爾森還將正面對決。 22歲的米切爾森首度打進大滿貫8強，並成為23歲前闖進美網男單8強的史上第4人，對他來說是生涯重要突破，也被視為本屆黑馬。
精華 FAQ
謝爾頓以6：2、6：3、6：4直落三擊敗希臘名將西西帕斯，僅花1小時又52分鐘就晉級美網男單8強，展現相當強勢的狀態。
美網男單下半區8強已全部出爐，地主球員一口氣拿下3席，包括謝爾頓、帝亞佛和米切爾森，其中帝亞佛與米切爾森還將正面對決。
22歲的米切爾森首度打進大滿貫8強，並成為23歲前闖進美網男單8強的史上第4人，對他來說是生涯重要突破，也被視為本屆黑馬。
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