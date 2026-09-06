美網／地主男將這屆超爭氣 至少3人擠進8強

地主好手米切爾森(左)、謝爾頓(中)和帝亞佛攜手挺進8強。 （美聯社）

隨著地主好手謝爾頓（Ben Shelton）直落三拍下希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）挺進今年美網最終8強，男單籤表下半區的8強選手已經全部出爐，其中地主就包辦3席，帝亞佛（Frances Tiafoe）和米切爾森（Alex Michelsen）更將上演「內戰」，等於預約一張四強門票。

列第8種子的謝爾頓，6日面對世界排名最高到第3位的西西帕斯表現強勢，只花1小時又52分鐘就以6：2、6：3、6：4晉級，追平個人本季大滿貫最佳表現。

下戰就要強碰衛冕軍、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz），謝爾頓讚對手腕傷後復出打出強勢表現，希望屆時在中央球場的對決也能獲得球迷支持。

帝亞佛6日同樣以直落三奪勝，且是以7：6（7：1）、6：4、7：6（8：6）力退2021年美網奪冠的俄羅斯 前球王梅德維夫（Daniil Medvedev），收穫本季最大勝利。

梅德維夫是大會第7種子，列11種子的帝亞佛提到，過去交手自己輸多贏少，「這是我第一次在正規賽事中贏他，所以我非常興奮。」

22歲新星米切爾森則是今年美網黑馬，世界排名46的他以7：6（8：6）、6：4、6：4拍下列27種子的阿根廷埃切韋里（Tomas Martin Etcheverry），生涯首度打進大滿貫8強，成為23歲前打進美網男單8強的史上第4人。