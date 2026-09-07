女雙報捷 謝淑薇、詹皓晴等兩岸多組晉級16強

美網6日第二輪比賽，台海兩岸有多組選手出賽，台灣選手參加的三組女雙晉級16強，中國選手也有一組女雙晉級。

名列第4種子的台灣選手謝淑薇 攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科6日率先出戰，她們以6比1、7比6連勝兩局，擊敗捷克選手布茲科娃／西班牙選手托爾莫，其中第二盤打到搶7，謝淑薇組以7比4拿下決勝局，闖入第三輪。

名列第7種子的中國選手蔣欣圩與張帥 搭檔，以7比6、6比1直落兩盤戰勝香港選手張瑋桓與中國選手楊釗煊組合，其中第一盤打到搶7，蔣張組以8比6拿下第一盤，然後領先到底。

擊敗大小威的台灣選手詹皓晴與澳洲搭檔茹安，6日以2比1力克阿根廷選手韋爾戈和德國選手科爾帕奇組合，詹茹組以6比0輕鬆贏得第一盤，第二盤打到搶7，詹茹組以3比7輸掉決勝局，第三盤詹茹組重整旗鼓，以6比4勝出。

台灣選手吳芳嫺與日本搭檔穗積繪莉對上烏克蘭攣生姊妹基切諾克，以6比2、4比6、6比2順利晉級。

另外，中國選手商竣程搭檔哈薩克布勃列克，在6日男子雙打第二輪棄權，讓阿根廷安德烈齊奧／法國吉納爾德不戰而勝。