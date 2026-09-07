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世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

美網男女單打衛冕選手 均進8強

編譯中心╱綜合報導
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尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯6日在男單第四輪比賽獲勝，晉級八強。(美聯社...
尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯6日在男單第四輪比賽獲勝，晉級八強。(美聯社)

尋求美網男單衛冕的阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)6日以直落三的壓倒性優勢橫掃美國選手保羅，輕鬆八強；來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)也直落二擊敗美國選手湯森，順利晉級八強，朝女單三連霸邁進。

大會第二種子、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯在右手腕受傷缺席四個月後復出重返賽場，以6比4、6比3、6比4擊敗保羅(Tommy Paul)，第五度闖進八強。2022年他就是在這裡拿下生涯第一座大滿貫冠軍，至今已經累積七座大滿貫金盃。

這是阿爾卡拉斯本屆首度對上世界排名前25選手，他全場擊出33記致勝球，耗時2小時21分鐘拿下勝利，與保羅的對戰紀錄也推升到7勝2敗。

首盤雙方纏鬥激烈，阿爾卡拉斯率先突破，取得比賽第一個破發，獲得3個盤末點並且把握第2個機會先下一城。此後場上節奏幾乎完全由阿爾卡拉斯掌握。他在第2盤兩度破發得手，第3盤一開局再度破發，並且最終鎖定勝利。

23歲的阿爾卡拉斯接下來將與第八種子美國選手謝爾頓(Ben Shelton)或重振旗鼓的希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)的勝者爭奪四強門票。

莎芭蓮卡6日第2盤一度以1比3落後，終以6比4、6比3在中央球場(Arthur Ashe Stadium，艾許球場)奪勝。

對上球路多元的湯森(Taylor Townsend)，開賽後兩人都無法保住自己的發球局，連續5局以破發結束。莎芭蓮卡率先穩住陣腳，取得4比2領先，並且持續以強大火力和精準擊球，讓對手有些難以招架。

湯森在莎芭蓮卡以5比2領先時破發成功，但是當她成功保發追到5比4時為時已晚，對手隨後以整盤僅有的第2次保發拿下首盤。期間莎芭蓮卡挽救一個破發點，最終以招牌正手拍致勝球鎖定勝局。

第2盤戰況較為傳統，在湯森取得3比1領先後，莎芭蓮卡馬上回破，並且連下5局逆轉勝出。

必須在紐約奪冠才能保住球后寶座的莎芭蓮卡，將與第6種子的溫布頓網球錦標賽冠軍、捷克女將諾斯科娃(Linda Noskova)爭奪四強。

球后莎巴蓮卡6日在美網第四輪順利晉級，朝衛冕之路前進。(路透)
球后莎巴蓮卡6日在美網第四輪順利晉級，朝衛冕之路前進。(路透)

尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯6日在男單第四輪比賽獲勝，晉級八強。(美聯社...
尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯6日在男單第四輪比賽獲勝，晉級八強。(美聯社)

球后莎巴蓮卡6日在美網第四輪順利晉級，朝衛冕之路前進。(路透)
球后莎巴蓮卡6日在美網第四輪順利晉級，朝衛冕之路前進。(路透)

精華 FAQ

  • 阿爾卡拉斯以6比4、6比3、6比4直落三擊敗美國選手保羅，全場拿下33記致勝球，耗時2小時21分鐘，順利闖進生涯第5次美網8強。

  • 莎芭蓮卡首盤與湯森互破發球局後穩住陣腳，雖曾被追近，但仍以6比4先拿下；第2盤在1比3落後下回破反攻，最後連下5局完成逆轉。

  • 阿爾卡拉斯接下來將與第8種子謝爾頓，或希臘好手西西帕斯的勝者爭奪4強；莎芭蓮卡則要迎戰第6種子的諾斯科娃，力拚女單4強席位。

白俄羅斯 阿爾卡拉斯

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