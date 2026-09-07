美網男女單打衛冕選手 均進8強
尋求美網男單衛冕的阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)6日以直落三的壓倒性優勢橫掃美國選手保羅，輕鬆八強；來自白俄羅斯、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)也直落二擊敗美國選手湯森，順利晉級八強，朝女單三連霸邁進。
大會第二種子、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯在右手腕受傷缺席四個月後復出重返賽場，以6比4、6比3、6比4擊敗保羅(Tommy Paul)，第五度闖進八強。2022年他就是在這裡拿下生涯第一座大滿貫冠軍，至今已經累積七座大滿貫金盃。
這是阿爾卡拉斯本屆首度對上世界排名前25選手，他全場擊出33記致勝球，耗時2小時21分鐘拿下勝利，與保羅的對戰紀錄也推升到7勝2敗。
首盤雙方纏鬥激烈，阿爾卡拉斯率先突破，取得比賽第一個破發，獲得3個盤末點並且把握第2個機會先下一城。此後場上節奏幾乎完全由阿爾卡拉斯掌握。他在第2盤兩度破發得手，第3盤一開局再度破發，並且最終鎖定勝利。
23歲的阿爾卡拉斯接下來將與第八種子美國選手謝爾頓(Ben Shelton)或重振旗鼓的希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)的勝者爭奪四強門票。
莎芭蓮卡6日第2盤一度以1比3落後，終以6比4、6比3在中央球場(Arthur Ashe Stadium，艾許球場)奪勝。
對上球路多元的湯森(Taylor Townsend)，開賽後兩人都無法保住自己的發球局，連續5局以破發結束。莎芭蓮卡率先穩住陣腳，取得4比2領先，並且持續以強大火力和精準擊球，讓對手有些難以招架。
湯森在莎芭蓮卡以5比2領先時破發成功，但是當她成功保發追到5比4時為時已晚，對手隨後以整盤僅有的第2次保發拿下首盤。期間莎芭蓮卡挽救一個破發點，最終以招牌正手拍致勝球鎖定勝局。
第2盤戰況較為傳統，在湯森取得3比1領先後，莎芭蓮卡馬上回破，並且連下5局逆轉勝出。
必須在紐約奪冠才能保住球后寶座的莎芭蓮卡，將與第6種子的溫布頓網球錦標賽冠軍、捷克女將諾斯科娃(Linda Noskova)爭奪四強。
阿爾卡拉斯以6比4、6比3、6比4直落三擊敗美國選手保羅，全場拿下33記致勝球，耗時2小時21分鐘，順利闖進生涯第5次美網8強。 莎芭蓮卡首盤與湯森互破發球局後穩住陣腳，雖曾被追近，但仍以6比4先拿下；第2盤在1比3落後下回破反攻，最後連下5局完成逆轉。 阿爾卡拉斯接下來將與第8種子謝爾頓，或希臘好手西西帕斯的勝者爭奪4強；莎芭蓮卡則要迎戰第6種子的諾斯科娃，力拚女單4強席位。
精華 FAQ
阿爾卡拉斯以6比4、6比3、6比4直落三擊敗美國選手保羅，全場拿下33記致勝球，耗時2小時21分鐘，順利闖進生涯第5次美網8強。
莎芭蓮卡首盤與湯森互破發球局後穩住陣腳，雖曾被追近，但仍以6比4先拿下；第2盤在1比3落後下回破反攻，最後連下5局完成逆轉。
阿爾卡拉斯接下來將與第8種子謝爾頓，或希臘好手西西帕斯的勝者爭奪4強；莎芭蓮卡則要迎戰第6種子的諾斯科娃，力拚女單4強席位。
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