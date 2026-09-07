球星疲憊 美網已有3天比賽打到凌晨2點

今年男單頭號種子德國選手澤瑞夫開賽前兩輪都是五盤大戰，圖為2日他第一輪出賽，當時已近凌晨2點，比賽已耗時4小時45分鐘。(路透)

今年美網開賽以來，前六天就有三天比賽在凌晨2點以後結束，另有兩天在凌晨1點以後許結束，紐約雖號稱「不夜城」，但這樣似乎有點過頭了。

球員一直都很喜歡美網夜間比賽的氣氛，在中央球場燈光下打球，是美網的標誌性特色，球迷們也能待到很晚；但今年美網前六天已經創下了紀錄，其中三天比賽結束時間超過凌晨2點，還有兩天超過凌晨1點，這引發了一些擔憂：在如此盛大賽事中，午夜之後的比賽時間是否過長？

溫網設定晚上11點宵禁 ，法網每晚只安排一場比賽；美網則以比賽時間晚出名，原因是紐約地鐵24小時運行，球迷不擔心沒車回家，但今年有點太晚了。

開幕夜，大威廉絲在凌晨12點13分迎來了美網歷史上最晚的開球時間；此前，約科維奇在男單首輪耗時4小時36分鐘被淘汰。許多觀眾留下來看大威比賽，因為這可能是這位46歲球星的最後一場大滿貫單打，最終她輸了，但比賽的時間，本身就是一個挑戰。

「這樣不理想，」大威說。 「我當然希望有別的選擇，這麼晚這對選手來說都不是好事，我不知道還有哪項運動需要這麼晚才開始，我絕對認為這方面還有提升的空間。」

男單頭號種子德國選手澤瑞夫(Alexander Zverev)開局連續兩輪比賽都是五盤大戰，分別在凌晨1點55分和2點15分結束。4日威廉絲姊妹的雙打比賽持續3個多小時，下一場美國選手謝爾頓(Ben Shelton)的第二輪男單，從周五晚上開始一直打到周六凌晨2點07分才結束，謝爾頓賽後受訪說，他最快也要到早上5點才能睡著。

美網最晚結束的17場比賽紀錄，有4場創於今年。最晚結束比賽的紀錄仍然是2022年的凌晨2點50分，當時西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯在八強賽擊敗義大利選手辛納，最終贏得他的首個美網冠軍。