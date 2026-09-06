美網／台3女將同闖女雙16強 謝淑薇、詹皓晴將上演內戰

謝淑薇（左）和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）晉級美網女雙第三輪；圖為兩人2025年於WTA年終總決賽女雙準決賽。（路透）

台「一姊」謝淑薇 、詹皓晴和吳芳嫺，6日分別在美網女雙第二輪賽事單場，率先出賽的謝淑薇直落二打下勝利，詹皓晴和吳芳嫺也在三盤大戰出線，紛紛挺進第三輪，謝淑薇和詹皓晴也在16強會師，兩位名古屋亞運國手將在「內戰」爭8強門票。

除「小鋼炮」梁恩碩首輪落馬，列第4種子的謝淑薇、14種子的詹皓晴和吳芳嫺都闖過頭關，詹皓晴和澳洲 搭檔茹安（Maya Joint）首輪更是力退地主傳奇組合小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus Williams）姊妹。

6日謝淑薇和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）碰捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），首盤就有連拿5局的強勢演出；第二盤呈現互破發球局狀態，第4種子盤末雖錯過2個賽末點，不過「搶7」的前8分就拿下6分，最終仍在第5個賽末點兌現勝利，以7：6（7：4）前進第三輪。

詹皓晴組合碰阿根廷韋爾戈（Nicole Fossa Huergo）／柯爾帕琪（Tamara Korpatsch），首盤詹皓晴組合直接賞給對手「貝果」，第二盤雖在「搶7」失守，不過決勝盤憑藉第9局的關鍵破發，仍以6：0、6：7（3：7）、6：4出線。

首輪拍下種子的吳芳嫺和日本加藤未唯，6日碰烏克蘭雙胞胎琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／小琪切諾克（Nadiia Kichenok ），台日組合三盤大戰中以6：2、4：6、6：2奪勝，闖進第三輪也追平吳芳嫺在美網最佳表現。