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世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

美網／台3女將同闖女雙16強 謝淑薇、詹皓晴將上演內戰

記者曾思儒／即時報導
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謝淑薇（左）和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）晉級美網女雙第三輪；圖為兩人2025...
謝淑薇（左）和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）晉級美網女雙第三輪；圖為兩人2025年於WTA年終總決賽女雙準決賽。（路透）

台「一姊」謝淑薇、詹皓晴和吳芳嫺，6日分別在美網女雙第二輪賽事單場，率先出賽的謝淑薇直落二打下勝利，詹皓晴和吳芳嫺也在三盤大戰出線，紛紛挺進第三輪，謝淑薇和詹皓晴也在16強會師，兩位名古屋亞運國手將在「內戰」爭8強門票。

除「小鋼炮」梁恩碩首輪落馬，列第4種子的謝淑薇、14種子的詹皓晴和吳芳嫺都闖過頭關，詹皓晴和澳洲搭檔茹安（Maya Joint）首輪更是力退地主傳奇組合小威廉絲（Serena Williams）和大威廉絲（Venus Williams）姊妹。

6日謝淑薇和拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）碰捷克鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／西班牙托摩（Sara Sorribes Tormo），首盤就有連拿5局的強勢演出；第二盤呈現互破發球局狀態，第4種子盤末雖錯過2個賽末點，不過「搶7」的前8分就拿下6分，最終仍在第5個賽末點兌現勝利，以7：6（7：4）前進第三輪。

詹皓晴組合碰阿根廷韋爾戈（Nicole Fossa Huergo）／柯爾帕琪（Tamara Korpatsch），首盤詹皓晴組合直接賞給對手「貝果」，第二盤雖在「搶7」失守，不過決勝盤憑藉第9局的關鍵破發，仍以6：0、6：7（3：7）、6：4出線。

首輪拍下種子的吳芳嫺和日本加藤未唯，6日碰烏克蘭雙胞胎琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／小琪切諾克（Nadiia Kichenok ），台日組合三盤大戰中以6：2、4：6、6：2奪勝，闖進第三輪也追平吳芳嫺在美網最佳表現。

精華 FAQ

  • 謝淑薇、詹皓晴與吳芳嫺3組人馬都在第二輪贏球晉級，只有梁恩碩首輪止步，顯示台灣女雙在本屆美網整體發揮相當出色。

  • 因為謝淑薇與詹皓晴各自搭檔都順利打進第三輪，兩組人馬在籤表上提前相遇，接下來將爭奪8強門票，上演台灣選手之間的對決。

  • 吳芳嫺與日本搭檔加藤未唯面對烏克蘭雙胞胎組合，經過3盤激戰後以6：2、4：6、6：2取勝，不但闖進第三輪，也追平個人在美網女雙最佳成績。

謝淑薇 澳洲

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