美網／從資格賽殺進16強 鄭欽文：迎萬難，贏萬難

9月5日，鄭欽文在美網賽後慶祝勝利。（新華社）

巴黎奧運 金牌得主、中國金花鄭欽文 ，5日在美國公開賽克服先輸一盤，以及決勝盤大落後的逆境，終以2：1逆轉勝美國名將凱斯(Madison Keys)，晉身女單16強。

最後一球落地，鄭欽文倒地慶祝。儘管這是她慶祝艱難勝利時的標誌性動作，但這一次，對於這位從資格賽打起的前世界第四、奧運冠軍而言，這場勝利的意義或許遠不止於晉級。

賽後，她在社交媒體寫下六個字：「迎萬難，贏萬難。」

去年7月，長期困擾鄭欽文的右肘傷勢迫使她接受手術。傷癒的過程卻不僅僅在身體層面顯得漫長，她坦言，自己一度失去了比賽所需的能量，甚至「忘記該怎麼去競技」。

北美硬地賽季，鄭欽文先後在華盛頓和多倫多早早出局，世界排名跌至百名開外。「我這四個月真的很煎熬，一場勝仗都沒贏過，滿腦子都是自我懷疑。」她回憶道。

為了重新積累體能和比賽能力，她放棄了辛辛那提站的比賽。「當我決定放棄辛辛那提，和團隊投入一段集中訓練的時候，我已經做好了要打美網資格賽的心理準備……我的教練告訴我，要保持謙卑，每一場都去拼，因為資格賽的對手一點都不好打。」

鄭欽文上一次站上大滿貫資格賽賽場還是2022年澳網，當時19歲的她從資格賽突圍，並由此開始躋身世界前100。而這一次，已經擁有大滿貫亞軍和奧運會金牌的她，又從資格賽的起點開始，一步一步走到了16強。

上一場比賽結束後，鄭欽文更新社交媒體動態「命運偏愛勇敢之人」。而這一次，被問及這場「超級翻盤」向自己證明了什麼時，她回答道：「第一，努力終會有回報。第二，永遠不要放棄，因為一切皆有可能。第三，奇蹟是存在的。」

第四輪，鄭欽文將迎戰八號種子、六屆大滿貫冠軍斯威雅蒂（Iga Świąte）。對於自己是否已經恢復到昔日世界前五的水準，她保持謹慎：「我還在路上，還在進步。還有很長的路要去追趕，還有很多要提升的地方。」