美網／阿爾卡拉斯強勢晉級8強 續朝衛冕之路邁進

西班牙猛將阿爾卡拉斯輕鬆晉級美國網球公開賽8強。（歐新社）

尋求衛冕的阿爾卡拉斯 今天以直落三的壓倒性勝利橫掃美國選手保羅，輕鬆晉級美國網球公開賽8強。

法新社報導，大會第2種子、西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在右手腕受傷缺席4個月後復出重返賽場，以6比4、6比3、6比4擊敗保羅（Tommy Paul），第5度闖進法拉盛草地公園（Flushing Meadows）8強。他2022年就是在這裡拿下生涯第一座大滿貫冠軍，至今已經累積7座大滿貫金盃。

23歲的阿爾卡拉斯接下來將與第8種子美國選手謝爾頓（Ben Shelton）或重振旗鼓的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪4強門票。

這是阿爾卡拉斯本屆首度對上世界前25強的對手，他不負眾望，全場轟出33記致勝球，耗時2小時21分鐘拿下勝利，將與保羅的對戰紀錄推升到7勝2敗。

首盤雙方纏鬥激烈，阿爾卡拉斯率先突破，取得比賽第一個破發，獲得3個盤末點並且把握第2個機會先下一城。

此後場上節奏幾乎完全由阿爾卡拉斯掌握。他在第2盤兩度破發得手，第3盤一開局再度破發。

比賽尾聲時，阿爾卡拉斯在最後一局救回兩個破發點，其中第2個他先靠著一記正手拍凌空抽擊，隨後再補上一記正手拍致勝球，進而為自己逼出全場唯一一個賽末點，並且當場鎖定勝利。