美網／阿爾卡拉斯強勢晉級8強 續朝衛冕之路邁進
尋求衛冕的阿爾卡拉斯今天以直落三的壓倒性勝利橫掃美國選手保羅，輕鬆晉級美國網球公開賽8強。
法新社報導，大會第2種子、西班牙猛將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）在右手腕受傷缺席4個月後復出重返賽場，以6比4、6比3、6比4擊敗保羅（Tommy Paul），第5度闖進法拉盛草地公園（Flushing Meadows）8強。他2022年就是在這裡拿下生涯第一座大滿貫冠軍，至今已經累積7座大滿貫金盃。
23歲的阿爾卡拉斯接下來將與第8種子美國選手謝爾頓（Ben Shelton）或重振旗鼓的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪4強門票。
這是阿爾卡拉斯本屆首度對上世界前25強的對手，他不負眾望，全場轟出33記致勝球，耗時2小時21分鐘拿下勝利，將與保羅的對戰紀錄推升到7勝2敗。
首盤雙方纏鬥激烈，阿爾卡拉斯率先突破，取得比賽第一個破發，獲得3個盤末點並且把握第2個機會先下一城。
此後場上節奏幾乎完全由阿爾卡拉斯掌握。他在第2盤兩度破發得手，第3盤一開局再度破發。
比賽尾聲時，阿爾卡拉斯在最後一局救回兩個破發點，其中第2個他先靠著一記正手拍凌空抽擊，隨後再補上一記正手拍致勝球，進而為自己逼出全場唯一一個賽末點，並且當場鎖定勝利。
他以直落3盤擊敗美國選手保羅，比分是6比4、6比3、6比4，整場比賽耗時2小時21分鐘，展現強勢火力，順利晉級美網8強。 這是他右手腕受傷缺席4個月後復出的重要一勝，也讓他第5度闖進法拉盛草地公園8強，持續朝衛冕美網與累積更多大滿貫冠軍邁進。 他接下來將爭奪4強門票，對手可能是第8種子美國選手謝爾頓，或是狀態回升的希臘好手西西帕斯，兩人都具備不小威脅。
精華 FAQ
他以直落3盤擊敗美國選手保羅，比分是6比4、6比3、6比4，整場比賽耗時2小時21分鐘，展現強勢火力，順利晉級美網8強。
這是他右手腕受傷缺席4個月後復出的重要一勝，也讓他第5度闖進法拉盛草地公園8強，持續朝衛冕美網與累積更多大滿貫冠軍邁進。
他接下來將爭奪4強門票，對手可能是第8種子美國選手謝爾頓，或是狀態回升的希臘好手西西帕斯，兩人都具備不小威脅。
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