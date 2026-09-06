球后莎芭蓮卡晉級美網8強 朝3連霸目標邁進

莎芭蓮卡直落二擊敗美國選手湯生，晉級美國網球公開賽8強。(美聯社)

來自白俄羅斯 、以中立身分參賽的球后莎芭蓮卡今天直落二擊敗美國選手湯生，順利晉級美國網球公開賽8強，持續朝罕見的三連霸目標邁進。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）第2盤一度以1比3落後，終以6比4、6比3在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）奪勝。

對上球路多元的湯生（Taylor Townsend），莎芭蓮卡得使出渾身解數迎戰。湯生犀利的接發球和網前功夫一度讓這位白俄羅斯名將陷入苦戰。

開賽後兩人都無法保住自己的發球局，連續5局以破發結束。莎芭蓮卡率先穩住陣腳，取得4比2領先，並且持續以強大火力和精準擊球，讓對手有些難以招架。

湯生在莎芭蓮卡以5比2領先時破發成功，但是當她成功保發追到5比4時為時已晚，對手隨後以整盤僅有的第2次保發拿下首盤。期間莎芭蓮卡挽救一個破發點，最終以招牌正手拍致勝球鎖定勝局。

第2盤戰況較為傳統，兩人在前3局皆未出現破發點。後來莎芭蓮卡先沒頂住壓力。

她在一次正手拍失誤掛網後被湯生逼出破發點，隨後送出一記無力的二發，直接被對手打出回球致勝分痛擊，湯生取得3比1領先。

不過莎芭蓮卡馬上回破，並且連下5局逆轉勝出。

莎芭蓮卡賽後受訪時說：「我當時心想，好吧，既然都被破發了，就盡量把球回過去，把壓力全部丟回她那邊。我試著專注在自己身上，不只是一分一分，而是更專注在每一球上。很高興我能扭轉第2盤的局勢。」

必須在紐約奪冠才能保住球后寶座的莎芭蓮卡4強賽門票爭奪戰將會對上第6種子的溫布頓網球錦標賽冠軍、捷克女將諾斯科娃（Linda Noskova），或是第11種子的烏克蘭選手柯斯尤克（Marta Kostyuk）。