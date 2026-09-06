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美網／「教練說不用打滿5盤」澤瑞夫直落三闖第4輪

記者曾思儒／即時報導
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德國名將澤瑞夫晉級第四輪。(路透)
德國名將澤瑞夫晉級第四輪。(路透)

前兩輪都打滿五盤才辛苦勝出，今年美網列男單頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）今天雖又打了一場跨日大戰，但打三盤就「收工」，以6：2、7：6（7：2）、6：2拍下智利塔比洛（Alejandro Tabilo），晉級第四輪。

澤瑞夫前兩輪合計就打了9小時又26分鐘，今天只花2小時又26分鐘就晉級的他打趣說：「我的教練實在很聰明，他和我解釋，五盤三勝制不代表就要打五盤，我直到今天才知道這點，但我真的很開心這樣的進步。真的很開心我的能力朝正確的方向前進，很高興進入第二周的賽程。」

雖是三盤就結束比賽，澤瑞夫比賽中間仍發生些「劇場」，首盤一下場就連續破發、取得4：0優勢的頭號種子，以6：2強勢先下一城，第二盤也在第三局破發成功後取得領先，但局數4：2優勢卻在第八局被回破後消失，塔比洛第十局還出現過2個盤末點，但澤瑞夫瓦解危機後將戰局逼到「搶七」，最終有驚無險取得盤數優勢，最終直落三前進16強。

比賽結束時紐約已經是凌晨，現場仍有不少球迷，澤瑞夫也感謝觀眾們營造的熱情氛圍，「我想兩天前的比賽真的是場很硬的比賽，打到深夜，群眾仍很熱情，球迷表現很不可思議，我們真的很感謝，這也是為何在這些美麗球場比賽是如此有趣。」

精華 FAQ

  • 他以6：2、7：6（7：2）、6：2直落三盤擊敗智利的塔比洛，雖然第二盤一度被追近，仍靠搶七守住優勢，順利挺進16強。

  • 前兩輪他合計打了9小時26分鐘，都鏖戰到5盤；這一場則只花2小時26分鐘就結束，節省了大量體力，也讓他更輕鬆晉級。

  • 他打趣表示教練提醒他5盤3勝不代表一定要打滿5盤，並稱球迷在深夜仍熱情支持令人感動，感謝大家讓比賽氣氛非常精彩。

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