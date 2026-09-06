我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

四處征戰太辛苦了「狗狗」成為網球選手的情緒後盾

中央社／紐約5日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國網球選手皮古拉與服務犬Ace一同入鏡。(路透)
美國網球選手皮古拉與服務犬Ace一同入鏡。(路透)

狗狗日益成為網球選手最受喜愛的應援夥伴，除了伴隨選手四處征戰，也登上網壇重要舞台，從選手休息區、訓練場地到頒獎台，都看得到牠們的身影。

路透報導，網球選手一年絕大部分時間都遠離家鄉，漂泊於機場、飯店和各大比賽場館之間，「孤獨感」是這個職業的一大挑戰，而毛孩可以帶來安定感與慰藉。

女單世界排名第3的皮古拉（Jessica Pegula）本周在美國網球公開賽受訪時表示：「動物超讚的…這也是為什麼愈來愈多女選手帶著寵物一起旅行，四處征戰實在太辛苦了。」

「有個讓你靜下來的東西，狗也好、其他寵物也好…都是人無法取代的。動物無條件的愛，在情緒方面獲益良多。」

以今年法國網球公開賽來說，大會特別為選手的寵物設置「狗狗管家」服務、為10隻狗兒頒發專屬識別證。

有些毛孩甚至站上「C位」：來自俄羅斯的安德瑞娃（Mirra Andreeva）就一手抱著女單金盃，一手抱著教練的狗狗入鏡；而德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）在摘下男單冠軍時，也不忘與愛犬米許卡（Mishka）同框。

不過，帶寵物參加澳洲網球公開賽" rel="172247">澳洲網球公開賽和英國溫布頓網球錦標賽，難度就比較大了：前者受嚴格生物安全法規限制，後者則僅允許導盲犬及認證服務犬進入賽場，讓選手只能將毛孩安置在別處。

對於無法把心愛的毛孩帶進全英俱樂部（All England Club），女單世界排名第1的莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）7月曾心疼地隔空喊話：「溫布頓，拜託，讓狗狗進來吧！」

而與法網一樣歡迎寵物的美網，紐約Muddy Paws動物救援組織的小狗成為「球迷活動周」期間選手花園的焦點，美國好手高芙（Coco Gauff）、加拿大選手費南德茲（Leylah Fernandez）等都曾親臨與牠們互動。

烏克蘭的柯斯尤克（Marta Kostyuk）經常帶著自己的兩隻狗狗同行，她說，照顧毛孩的作息與責任心，讓人在高壓球場下更能找到生活的重心。

柯斯尤克先前在法網表示：「不論生活發生什麼事，照顧狗狗讓你更腳踏實地。你必須帶牠們散步、餵牠們吃飯，牠們就在你身邊，無論如何都愛著你。」

皮古拉說，她很珍惜帶3隻領養來的愛犬參加比賽的機會，儘管牠們體型較大，有時不太方便同行。

她補充道：「真的很酷也很特別，有時回顧自己拿了幾座冠軍，還有愛犬陪在身邊。多年以後，即使愛犬不在了，我也能永遠留存那些特別的回憶。」

精華 FAQ

  • 因為選手常年奔波於機場、飯店與賽場之間，容易感到孤獨與壓力；狗狗能提供無條件的陪伴、安定感與情緒慰藉，幫助他們在高壓環境中更踏實。

  • 法網與美網相對友善，法網甚至替選手寵物設置狗狗管家與識別證，美網的選手花園也讓救援組織的小狗成為焦點，吸引高芙、費南德茲等選手互動。

  • 皮古拉表示愛犬陪賽很酷也很特別，回憶能永久珍藏；柯斯尤克認為照顧狗狗讓人更腳踏實地；莎芭蓮卡則曾喊話溫布頓希望讓狗狗進場。

澳洲網球公開賽 澳洲 寵物

上一則

NBA／哈利伯頓穿小熊球衣「復仇」家鄉 開球遭網友狂酸：比投籃姿勢還醜

下一則

美網／「教練說不用打滿5盤」澤瑞夫直落三闖第4輪

延伸閱讀

美網／前球王梅迪維夫、女網世界排名第3皮古拉 闖進第3輪

美網／前球王梅迪維夫、女網世界排名第3皮古拉 闖進第3輪
美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊

美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊
約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯
美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

熱門新聞

女籃世界盃開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊。(新華社)

女籃世界杯開打 中國隊小組賽首戰不敵美國隊

2026-09-04 15:52
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
高爾夫球名將老虎伍茲（右）2日在女友凡妮莎(左)陪伴下離開法院。(美聯社)

他酒駕她罹癌 老虎伍茲與女友感情反而變得更穩固

2026-09-05 00:46
谷愛凌出席時尚活動。（美聯社）

天才少女也曾迷失 谷愛凌親揭「不怕嘗試」的成長哲學

2026-09-04 17:30
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（新華社）

梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

2026-08-31 11:44

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座