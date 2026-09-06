我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

美網／大坂直美苦戰晉級16強：不敢相信我贏了

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
大坂直美晉級16強。（歐新社）
大坂直美晉級16強。（歐新社）

日本名將大坂直美5日在美網女單第3輪歷經2小時38分鐘苦戰，儘管決勝盤一度受到腿部傷勢困擾，仍以6：3、3：6、7：5擊敗比利時第24種子梅爾滕斯（Elise Mertens），挺進16強。大坂賽後坦言自己對於能贏下這場比賽感到「震驚」，並感謝現場球迷一路留下來為她加油。

大坂直美此役開賽造型同樣吸睛，她披著灰色西裝外套，內搭灰色連帽拉鍊上衣與可拆式長褲進場。進入比賽後，她首盤表現強勢，在梅爾滕斯第2個發球局把握對手2次雙發失誤完成全場唯一一次破發，並在5：3準備發球拿下首盤時化解2個破發點，最終在第4個盤末點拿下首盤。

不過第2盤戰況出現變化。大坂直美雖然率先取得破發優勢，但隨後非受迫性失誤增加，梅爾滕斯則成功穩住陣腳，扳回一盤，將比賽逼入決勝盤。

決勝盤進行到3：4、大坂直美剛保住發球局後，她因小腿不適要求防護員進場治療，明顯並非處於百分之百的身體狀態。然而她仍忍住疼痛連拿3局，反以5：4取得領先，最終在6：5時把握第4個賽末點，以7：5驚險拿下勝利。

大坂直美賽後在場邊訪問中說：「老實說，我真的很震驚自己贏了這場比賽。謝謝大家留下來為我加油。有那麼一個時刻，我不知道該怎麼說，我把整顆心都留在場上了，每一分我都盡了最大的努力。」

這也是大坂直美職業生涯首度在同一個年度的4大滿貫賽中，有3站至少打進第4輪。她今年法網闖進16強，溫網則挺進8強，如今再度打進美網第2周。

大坂直美表示：「這是我最喜歡的比賽，所以我真的很想在大家面前打出好表現。」

精華 FAQ

  • 她鏖戰2小時38分鐘，以6：3、3：6、7：5擊敗第24種子梅爾滕斯。雖然決勝盤一度受小腿不適影響，但仍在關鍵時刻連拿3局，驚險搶下勝利。

  • 決勝盤打到3：4、她剛保住發球局後，小腿出現不適並請防護員進場治療。當時她身體狀態並非百分之百，但仍咬牙撐住，最後完成逆轉。

  • 這是她職業生涯首次在同一年4大滿貫賽中，有3站至少打進第4輪。她今年法網進16強、溫網進8強，如今又闖進美網第2周，顯示狀態持續回升。

大坂直美 日本

上一則

MLB／佐佐木朗希牛棚練投66球 歸期未定 定位仍是先發

下一則

NBA／哈利伯頓穿小熊球衣「復仇」家鄉 開球遭網友狂酸：比投籃姿勢還醜

延伸閱讀

美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊

美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊
美網／僅花1小時20分鐘 高芙直落二晉級 力拚第2座冠軍

美網／僅花1小時20分鐘 高芙直落二晉級 力拚第2座冠軍
美網／鄭欽文晉級女單正賽：希望保持強勁勢頭

美網／鄭欽文晉級女單正賽：希望保持強勁勢頭
美網／高芙直落二晉16強 至今一盤未失：我一點都不累

美網／高芙直落二晉16強 至今一盤未失：我一點都不累

熱門新聞

女籃世界盃開打，上屆世界盃亞軍中國隊在分組賽首戰負於衛冕冠軍美國隊。(新華社)

女籃世界杯開打 中國隊小組賽首戰不敵美國隊

2026-09-04 15:52
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
高爾夫球名將老虎伍茲（右）2日在女友凡妮莎(左)陪伴下離開法院。(美聯社)

他酒駕她罹癌 老虎伍茲與女友感情反而變得更穩固

2026-09-05 00:46
谷愛凌出席時尚活動。（美聯社）

天才少女也曾迷失 谷愛凌親揭「不怕嘗試」的成長哲學

2026-09-04 17:30
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（新華社）

梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

2026-08-31 11:44

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座