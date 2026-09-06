美網／大坂直美苦戰晉級16強：不敢相信我贏了

大坂直美晉級16強。（歐新社）

日本 名將大坂直美 5日在美網女單第3輪歷經2小時38分鐘苦戰，儘管決勝盤一度受到腿部傷勢困擾，仍以6：3、3：6、7：5擊敗比利時第24種子梅爾滕斯（Elise Mertens），挺進16強。大坂賽後坦言自己對於能贏下這場比賽感到「震驚」，並感謝現場球迷一路留下來為她加油。

大坂直美此役開賽造型同樣吸睛，她披著灰色西裝外套，內搭灰色連帽拉鍊上衣與可拆式長褲進場。進入比賽後，她首盤表現強勢，在梅爾滕斯第2個發球局把握對手2次雙發失誤完成全場唯一一次破發，並在5：3準備發球拿下首盤時化解2個破發點，最終在第4個盤末點拿下首盤。

不過第2盤戰況出現變化。大坂直美雖然率先取得破發優勢，但隨後非受迫性失誤增加，梅爾滕斯則成功穩住陣腳，扳回一盤，將比賽逼入決勝盤。

決勝盤進行到3：4、大坂直美剛保住發球局後，她因小腿不適要求防護員進場治療，明顯並非處於百分之百的身體狀態。然而她仍忍住疼痛連拿3局，反以5：4取得領先，最終在6：5時把握第4個賽末點，以7：5驚險拿下勝利。

大坂直美賽後在場邊訪問中說：「老實說，我真的很震驚自己贏了這場比賽。謝謝大家留下來為我加油。有那麼一個時刻，我不知道該怎麼說，我把整顆心都留在場上了，每一分我都盡了最大的努力。」

這也是大坂直美職業生涯首度在同一個年度的4大滿貫賽中，有3站至少打進第4輪。她今年法網闖進16強，溫網則挺進8強，如今再度打進美網第2周。

大坂直美表示：「這是我最喜歡的比賽，所以我真的很想在大家面前打出好表現。」