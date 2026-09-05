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美網／領先2盤遭逆轉 弗里茲難過喊：不想說話

記者曾思儒／即時報導
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美國地主希望弗里茲遭淘汰。（歐新社）
美國地主希望弗里茲遭淘汰。（歐新社）

以第9種子身分迎接家鄉大滿貫，美國地主希望弗里茲（Taylor Fritz）第三輪打完兩盤已經取得「聽牌」優勢，不料最終卻是遭阿根廷對手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）連趕三盤逆轉，讓他記者會上難掩激動，幾乎要落淚。

以6：3、6：4、3：6、4：6、4：6出局後，弗里茲賽後記者會上坦言，不知該說什麼才好，「我不想和任何人講話、看到任何人，感覺我需要出去休息幾天，然後重新回到工作，只是我不知道今天怎麼會發生這種事。」

28歲的弗里茲早在2016年就踏上美網舞台，2023年打進8強締造個人大滿貫最佳成績，隔年更在紐約打進生涯第一場大滿貫決賽，去年也晉級最終8強，但今天第三盤開始被塞倫多羅打亂節奏，提前在第三輪落馬，創個人近4年來美網最差成績。

列24種子的塞倫多羅賽後記者會也承認，地主好手前兩盤表現更出色，「我進入佳境，一步一步來，我想第四盤和第五盤我發揮非常好，我前幾盤、前幾輪都沒能打出這種等級。」

歷時3小時40分鐘收下五盤逆轉勝後，首次在美網主球場出賽的塞倫多羅已締造個人在美網最佳成績，晉級第四輪也追平大滿貫最佳；下輪他將碰比利時布洛克什（Alexander Blockx）和科博利（Flavio Cobolli）間的勝家。

精華 FAQ

  • 弗里茲先以6：3、6：4取得2盤領先，但之後被塞倫多羅連拿3盤，以3：6、4：6、4：6遭逆轉，最終在第3輪止步。

  • 因為他原本握有明顯優勢卻被翻盤，賽後坦言不知道怎麼會發生這種事，並表示不想和任何人說話、想先休息幾天。

  • 塞倫多羅首次在美網主球場出賽就完成5盤逆轉，晉級第4輪，創下個人美網最佳成績，也追平自己的大滿貫最佳表現。

阿根廷

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