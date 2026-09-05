美網／阿爾卡拉斯改穿內搭：胸前「兩點」被看到太多次

阿爾卡拉斯9月2日在美網的穿搭沒有穿內搭，胸前這點一覽無遺。(美聯社)

西班牙網球名將阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）在2026年美網公開賽前2場比賽以清涼背心造型亮相，第3輪卻突然在背心內加穿白色內搭衣。他賽後笑稱，原因竟是「我覺得最近看到自己的乳頭太多次了」，因此想至少在一場比賽中把它遮起來。

23歲的阿爾卡拉斯9月4日在美網男單第3輪迎戰中國選手吳易昺，身穿棕色Nike背心，裡面則多了一件白色內搭衣，與前2場單穿貼身、低開口背心的造型不同。

被問到為何突然多穿一層時，阿爾卡拉斯幽默表示：「我覺得最近看到我的乳頭太多次了。」他接著笑說：「我覺得，至少可以把它藏起來一場比賽。」

他表示，自己穿上內搭衣後感覺相當舒適，「所以我想我會繼續這樣穿」。

阿爾卡拉斯先前的清涼背心造型也引發不少討論。前溫網女單亞軍、加拿大網球女將布夏爾（Eugenie Bouchard）8月31日曾在社群平台X開玩笑說：「我愛你，Carlos，但我們得把乳頭收起來。」之後看到阿爾卡拉斯加穿內搭衣的照片，又打趣寫道：「他聽進去了。」

不過，阿爾卡拉斯強調，加穿內搭衣完全是自己的決定。他說：「如果接下來還得這樣比賽，我也不介意，但如果能對此做些調整，我覺得這樣很好。」他還坦言，第2輪比賽時或許有些受到服裝影響，「可能有一點分心，但沒有那麼嚴重」。

阿爾卡拉斯最終以6：3、6：4、6：1直落3擊敗吳易昺。這也是他歷經右手腕傷勢、缺席多項大滿貫賽事後重返美網的重要一役。

談到傷後復出後的身體狀況，阿爾卡拉斯賽後表示：「感覺就像我一直都在比賽一樣，所以我自己也對目前的感受，以及每場比賽後的恢復狀況感到驚訝。」他說，自己很高興能在每場比賽後維持最佳表現。

阿爾卡拉斯9月5日在贊助球衣裡穿了白色背心。(新華社)