美網／高芙直落二晉16強 至今一盤未失：我一點都不累
2023年美網女單冠軍、美國名將高芙（Coco Gauff）5日在2026年美國網球公開賽女單第3輪以6：3、6：4直落2擊敗西班牙選手布克莎（Cristina Bucsa），連續5年闖進美網16強，本屆賽事至今更保持一盤未失。
高芙賽後表示，自己如今已經習慣在美網進入第2周賽程，「老實說，我現在肯定已經習慣打到第2周了，因為我今天醒來時還想著，『喔，我們已經打到第3輪了。』所以我覺得這是個好現象，代表我並沒有感到疲累。」
儘管以直落2獲勝，高芙此役的第一發表現並不理想，55次第一發僅有27次成功，成功率49%。她表示，會在下一場比賽前努力改善這項問題。
晉級16強後，高芙下一輪將迎戰菲律賓新星、世界排名第17的伊拉（Alexandra Eala），或大會第14種子、美國選手喬維奇（Iva Jovic）之間的勝者。
高芙過去2年都止步美網16強，2025年在第4輪敗給日本名將大阪直美（Naomi Osaka），2024年則鏖戰3盤後不敵美國選手納瓦羅（Emma Navarro）。
談到身為地主選手在美網出賽所承受的壓力，高芙賽後坦言：「顯然，身為美國人，在這裡想要有好表現，確實承受很大的壓力。」
她說：「每個人都想贏得這項賽事，但我認為對美國選手來說，這座冠軍的意義更加特別。」
高芙在2026年美網女單第3輪，以6：3、6：4直落2擊敗西班牙選手布克莎，順利闖進16強，整場比賽也維持穩定節奏，延續她在本屆賽事的強勢表現。 她已經連續5年打進美網16強，而且本屆賽事到目前為止一盤未失，顯示狀態相當穩定，也展現出她對美網賽場的高度適應性與競爭力。 高芙表示自己已習慣打到美網第2周，也坦言身為地主選手承受很大壓力；此外，她承認第一發表現不理想，接下來會在下一場前努力修正。
精華 FAQ
高芙在2026年美網女單第3輪，以6：3、6：4直落2擊敗西班牙選手布克莎，順利闖進16強，整場比賽也維持穩定節奏，延續她在本屆賽事的強勢表現。
她已經連續5年打進美網16強，而且本屆賽事到目前為止一盤未失，顯示狀態相當穩定，也展現出她對美網賽場的高度適應性與競爭力。
高芙表示自己已習慣打到美網第2周，也坦言身為地主選手承受很大壓力；此外，她承認第一發表現不理想，接下來會在下一場前努力修正。
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