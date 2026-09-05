美網／高芙直落二晉16強 至今一盤未失：我一點都不累

美國名將高芙晉級美網16強。（美聯社）

2023年美網女單冠軍、美國名將高芙（Coco Gauff）5日在2026年美國網球公開賽女單第3輪以6：3、6：4直落2擊敗西班牙選手布克莎（Cristina Bucsa），連續5年闖進美網16強，本屆賽事至今更保持一盤未失。

高芙賽後表示，自己如今已經習慣在美網進入第2周賽程，「老實說，我現在肯定已經習慣打到第2周了，因為我今天醒來時還想著，『喔，我們已經打到第3輪了。』所以我覺得這是個好現象，代表我並沒有感到疲累。」

儘管以直落2獲勝，高芙此役的第一發表現並不理想，55次第一發僅有27次成功，成功率49%。她表示，會在下一場比賽前努力改善這項問題。

晉級16強後，高芙下一輪將迎戰菲律賓新星、世界排名第17的伊拉（Alexandra Eala），或大會第14種子、美國選手喬維奇（Iva Jovic）之間的勝者。

高芙過去2年都止步美網16強，2025年在第4輪敗給日本名將大阪直美（Naomi Osaka），2024年則鏖戰3盤後不敵美國選手納瓦羅（Emma Navarro）。

談到身為地主選手在美網出賽所承受的壓力，高芙賽後坦言：「顯然，身為美國人，在這裡想要有好表現，確實承受很大的壓力。」

她說：「每個人都想贏得這項賽事，但我認為對美國選手來說，這座冠軍的意義更加特別。」