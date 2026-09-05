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美網／鄭欽文驚天逆轉 連追7局闖16強：運氣終在我這邊

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鄭欽文5日晉級美網16強。（美聯社）
鄭欽文5日晉級美網16強。（美聯社）

中國網球女將鄭欽文在美國網球公開賽女單第3輪上演驚天逆轉，決勝盤一度以0：5落後、面臨賽末點，仍連下7局，最終以1：6、7：6（7：3）、7：5擊敗大會第22種子、地主名將凱斯（Madison Keys），晉級16強。賽後鄭欽文形容這是一場「非常戲劇化的比賽」，並感嘆經歷過去1年的傷病低潮後，「終於有一點運氣站在我這邊」。

23歲的鄭欽文此次從資格賽一路闖進正賽，至今已在紐約拿下6連勝。面對2025年澳洲網球公開賽冠軍凱斯，她首盤僅花23分鐘便以1：6落敗，決勝盤更陷入0：5、對手握有賽末點的絕境。

不過，鄭欽文沒有放棄，接連化解危機，連贏7局完成逆轉。獲勝瞬間，她激動地倒在球場上。她賽後表示：「終於有一點運氣站在我這邊。」並說自己不斷告訴自己「永遠不要放棄」，「不知道怎麼回事，一點一點地，事情就這樣發生了」。

她形容網球比賽就像雲霄飛車，「你經常看到有人拿到賽末點，但最後我們還是完成了逆轉」。

這場勝利對鄭欽文別具意義。她在2025年7月接受手肘手術，治療長期困擾她的傷勢，之後經歷長達9個月的低潮與休養。今年法網首輪出局後，她一度在記者會上落淚，坦言傷後復出讓自己失去能量，甚至「忘了該怎麼比賽」。

鄭欽文2024年曾迎來突破性賽季，打進澳網決賽、奪得巴黎奧運金牌，並闖進美網8強。2025年傷勢來襲前，她也曾在法網打進8強，世界排名更升至生涯新高第4名。

傷勢影響下，鄭欽文的排名一度跌至第160名，這次也是她4年來首次必須參加大滿貫資格賽。由於她在2025年10月曾提前復出參加北京主場賽事，因此不符合傷病保護排名資格。

回憶從資格賽打起的過程，鄭欽文坦言難以接受，甚至在贏下第3場資格賽、取得正賽資格後落淚。她說：「正賽只是所有球員開始比賽的地方。那以前是我的起點。」

「我拚得那麼辛苦，只是為了像其他人一樣重新站上起跑線。對我來說，那真的非常不容易。」

鄭欽文也成為自英國名將瑞杜卡努（Emma Raducanu）2021年最終奪冠以來，首位打進美網女單16強的資格賽選手。

精華 FAQ

  • 她在決勝盤一度0：5落後、甚至面臨賽末點，仍連續化解危機，最後連贏7局，以1：6、7：6（7：3）、7：5逆轉凱斯。

  • 她曾因手肘手術與長期傷病陷入低潮，排名一度跌到第160名，這次又是4年來首次從資格賽打起，勝利象徵她重新站回競爭舞台。

  • 她表示自己一直提醒「永遠不要放棄」，並稱比賽很戲劇化；她在紐約已累積6連勝，也成為自瑞杜卡努後首位打進美網女單16強的資格賽選手。

澳洲 鄭欽文

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