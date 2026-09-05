美網／謝淑薇組合展現種子氣勢 直落二闖頭關

謝淑薇（左）和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（右）晉級美網女雙次輪；圖為兩人2025年於WTA年終總決賽女雙準決賽。（路透）

台灣網球名將「百搭天后」謝淑薇 今天攜手拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科展現種子組合宰制力，在美國公開賽首輪以6比4、6比3奪勝，順利闖過頭關晉級女雙次輪。

網球四大滿貫賽壓軸登場的美國公開賽，台灣女將謝淑薇再度與拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）合拍，兩人名列女雙第4種子，首輪對戰克羅埃西亞組合施瑞柏（Darija Jurak Schreiber）、魯日奇（Antonia Ruzic）。

延續辛辛那提公開賽打進4強的火燙手感，謝淑薇、奧斯塔朋科此役首盤開打後，克服開局雙方互相破發的混戰，及時找回節奏，雖然一度錯失4個盤末點，所幸台拉聯軍仍把握住機會，以6比4先馳得點。

然而，次盤兩組人馬上演極致的「破發大戰」，總計9個發球局有8個遭到破發，其中謝淑薇、奧斯塔朋科不僅全數突破對手，更在第2局守住關鍵發球局，成為手握領先關鍵，終場再以6比3晉級次輪。

另外，台灣女將吳芳嫺、詹皓晴雙雙通過女雙首輪考驗，其中詹皓晴攜手澳洲 20歲新星喬因特（Maya Joint），與美國球星威廉絲姊妹（Venus Williams、Serena Williams）激戰超過3小時，最後以6比3、6比7（6比8）、7比6（10比7）驚險奪勝。

曾在2019年拿到美網混雙亞軍，詹皓晴賽後受訪時表示，睽違7年再度登上美網中央球場，內心感覺特別不容易，尤其與網壇影響力深遠的兩名選手對戰，已經是非常大榮幸，並很開心跟搭檔一起頂住壓力，贏得最後勝利。