美網／開啟「輪休模式」阿爾卡拉斯：比賽太多會失去樂趣

阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)在第三輪直落三輕取中國好手吳易昺。(新華社)

因右腕傷勢缺席賽場整整四個月後，美網男單衛冕冠軍阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）昨天在第三輪以6：3、6：4、6：1直落三輕取中國好手吳易昺，俐落殺進16強，重返賽場的流暢手感震撼眾人，但比身手更引人注目的，是他拋出的網壇新思維，未來將主動採取「長期輪休」。

當今職業網壇賽程綿密，被許多球員形容為無休止的車輪戰，而阿爾卡拉斯選擇走出一條不同的路。他直言，決定在未來的賽季減少參賽頻率，並非為了身體復健，而是為了「心理健康」，不盲目追求參賽數量，才能確保自己在登場時維持充沛的熱情與鬥志。

「我不覺得自己需要硬塞滿滿的賽程。」阿爾卡拉斯坦言，唯有透過足夠的休息與心理調適，才能在四大滿貫賽與千分大師賽等頂級戰場維持巔峰狀態。相較於多數選手不得不為積分與獎金疲於奔命，年僅23歲的阿爾卡拉斯已有底氣掌握主導權，「我覺得你需要一些休息時間，這樣才能更好地為比賽做準備，包括心理上的充分準備。」

這次重返美網，阿爾卡拉斯不僅以招牌的拉弓慶祝動作炒熱氣氛，也在無袖戰袍內加穿白色內搭，幽默自嘲「解決了衣服過鬆的尷尬」，從場上的凌厲攻勢到場下的隨性幽默，這位年輕的大滿貫得主正用自己的節奏重塑頂尖球員的養成模式，「我現在踏上球場，只想享受比賽的樂趣，因為賽季真的太長了，太多比賽會讓我失去興致，所以我才希望多休息一休時間，因為沒有人可以整季都參加所有比賽。」