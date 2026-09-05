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美網／開啟「輪休模式」阿爾卡拉斯：比賽太多會失去樂趣

記者劉肇育／即時報導
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阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)在第三輪直落三輕取中國好手吳易昺。(新...
阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)在第三輪直落三輕取中國好手吳易昺。(新華社)

因右腕傷勢缺席賽場整整四個月後，美網男單衛冕冠軍阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）昨天在第三輪以6：3、6：4、6：1直落三輕取中國好手吳易昺，俐落殺進16強，重返賽場的流暢手感震撼眾人，但比身手更引人注目的，是他拋出的網壇新思維，未來將主動採取「長期輪休」。

當今職業網壇賽程綿密，被許多球員形容為無休止的車輪戰，而阿爾卡拉斯選擇走出一條不同的路。他直言，決定在未來的賽季減少參賽頻率，並非為了身體復健，而是為了「心理健康」，不盲目追求參賽數量，才能確保自己在登場時維持充沛的熱情與鬥志。

「我不覺得自己需要硬塞滿滿的賽程。」阿爾卡拉斯坦言，唯有透過足夠的休息與心理調適，才能在四大滿貫賽與千分大師賽等頂級戰場維持巔峰狀態。相較於多數選手不得不為積分與獎金疲於奔命，年僅23歲的阿爾卡拉斯已有底氣掌握主導權，「我覺得你需要一些休息時間，這樣才能更好地為比賽做準備，包括心理上的充分準備。」

這次重返美網，阿爾卡拉斯不僅以招牌的拉弓慶祝動作炒熱氣氛，也在無袖戰袍內加穿白色內搭，幽默自嘲「解決了衣服過鬆的尷尬」，從場上的凌厲攻勢到場下的隨性幽默，這位年輕的大滿貫得主正用自己的節奏重塑頂尖球員的養成模式，「我現在踏上球場，只想享受比賽的樂趣，因為賽季真的太長了，太多比賽會讓我失去興致，所以我才希望多休息一休時間，因為沒有人可以整季都參加所有比賽。」

精華 FAQ

  • 他以6：3、6：4、6：1直落三擊敗中國好手吳易昺，順利闖進16強。這場比賽也顯示他在休戰4個月後，依然保有相當流暢的手感與競技狀態。

  • 他表示不是為了傷勢復健，而是考量心理健康與比賽熱情。因為賽季太長、賽事太密集，若硬塞滿行程，反而可能讓自己失去興致與鬥志。

  • 阿爾卡拉斯認為適度休息能讓自己在大滿貫和千分大師賽等頂級賽事中保持最佳狀態，也能在登場前完成心理調整，讓比賽時更享受、更有準備。

阿爾卡拉斯

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