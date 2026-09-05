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他酒駕她罹癌 老虎伍茲與女友感情反而變得更穩固

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高爾夫球名將老虎伍茲（右）2日在女友凡妮莎(左)陪伴下離開法院。(美聯社)
高爾夫球名將老虎伍茲（右）2日在女友凡妮莎(左)陪伴下離開法院。(美聯社)

高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）與美國前總統川普長子小唐納（Donald Trump Jr.）前妻凡妮莎（Vanessa Trump）公開戀情後，雖然先後面臨伍茲酒駕官司、凡妮莎罹患乳癌等重大人生考驗，但知情人士透露，兩人不僅沒有因此疏遠，反而在彼此扶持下讓感情更加穩固。伍茲甚至在自己接受治療、處理官司之際，仍盡力陪伴女友。

現年50歲的伍茲與48歲的凡妮莎於2025年3月公開戀情。伍茲當時在社群平台分享兩人親密合照，並寫下：「有你在我身邊，人生也變得更美好！」他也表示，兩人期待一起走過人生旅程，同時希望身邊親友能夠尊重他們的隱私。

然而，公開戀情後不久，兩人的生活接連遭遇重大挑戰。2026年3月27日，伍茲在佛州發生翻車車禍，之後遭控酒後駕車、造成財物損害，以及拒絕接受合法檢測等罪名。事發後，他也獲法官批准前往國外接受治療。

伍茲面臨酒駕事件之際，凡妮莎也遭遇人生難關。

凡妮莎於2026年5月20日公開透露自己罹患乳癌。一名與川普家族關係密切的消息人士透露，伍茲一直陪伴凡妮莎，「只要她希望，他就一直都在」。

知情人士表示，面對凡妮莎的診斷結果，反而讓伍茲暫時能將自己的問題放到一旁，專心向女友表達愛與支持。即使伍茲本人也正在接受治療、努力處理自身問題，他仍給了凡妮莎大量的愛與陪伴。

一名接近兩人的消息人士向《PEOPLE》透露，這段感情之所以變得更加牢固，關鍵就在於兩人幾乎同時遭遇人生重大困境，卻選擇相互依靠。

「不知怎麼地，當雙方都在受苦、都依靠對方支持時，這段感情反而變得更加堅強，而不是朝相反的方向發展。」

伍茲的酒駕案件也在9月2日迎來重要進展。當天他前往佛羅里達州馬丁郡法院出席庭審，凡妮莎陪同在旁，伍茲的母親也一同現身。

伍茲最終被吊銷駕照5年。

消息人士指出，凡妮莎雖然因伍茲被捕而感到不安，但這並沒有改變她支持對方的態度。

「只因為壞事發生了，在一起的人就不會逃避問題。這一連串不好的事情發生後，他們兩人都沒有這麼做。」

精華 FAQ

  • 知情人士指出，兩人幾乎同時遭逢重大人生困境，反而更願意依靠彼此。伍茲在處理官司與治療時仍陪伴凡妮莎，讓關係更加穩固。

  • 伍茲因2026年3月27日佛州翻車車禍，被控酒後駕車與拒檢等罪；凡妮莎則在2026年5月20日公開罹患乳癌，兩人都承受沉重壓力。

  • 伍茲9月2日到佛州馬丁郡法院出庭後，被吊銷駕照5年。凡妮莎雖然對他被捕感到不安，仍選擇陪同出席並持續支持對方。

老虎伍茲 酒駕 小唐納

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