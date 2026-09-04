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美網／決勝盤上演大逆轉 大小威女雙首輪遭淘汰

記者劉肇育／即時報導
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威廉絲姊妹美網女雙首輪遭淘汰。(路透)
威廉絲姊妹美網女雙首輪遭淘汰。(路透)

美網女雙首輪賽事，台好手詹皓晴與澳洲搭檔茹安（Maya Joint），4日遭遇大威廉絲（Venus Williams）／小威廉絲（Serena Williams），最終以6：3、6：7（6：8）、7：6（10：7）勝出，挺進到第二輪。

威廉絲姊妹暌違4年重返美國網球公開賽，9月4日晚間在亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）攜手出戰女雙，吸引近2.4萬名觀眾進場，最終與勝利擦身而過。

去年在美網首輪就止步的詹皓晴，今年改與澳洲茹安搭檔出擊，並且在首輪賽事就碰上美網傳奇姐妹花大小威廉絲，在首盤賽事中，詹皓晴／茹安在第4局就率先破發，一度取得3：1領先，並在第8局再度破發得手，以6：3先下一城。

第二盤雙方則是展開保發大戰，詹皓晴／茹安在第5、7局共4度取得破發點都遭到化解，並且在第10局對手取得2個盤末點時成功保發，扳成5：5平手，雙方也在最後進入搶七大戰，並由威廉絲姊妹以7：6（8：6）扳平戰局。

決勝盤兩組人馬仍是打得難分難解，雙方在第4、7局各自打破對手發球局，接下來兩人也一路拉鋸進入搶10局，儘管搶10局威廉絲姊妹一度以5：0領先，但詹皓晴／茹安也展現極佳抗壓力，靠著局末一波7：1的攻勢成功鎖定勝利，以7：6（10：7）逆轉勝出，挺進女雙第二輪。

精華 FAQ

  • 詹皓晴今年改與澳洲選手茹安（Maya Joint）搭檔出擊，首輪就碰上大威廉絲與小威廉絲組成的傳奇組合，並在三盤激戰後勝出，順利闖進第二輪。

  • 詹皓晴／茹安先以6：3拿下首盤，第二盤在搶七以6：8讓出，決勝盤再進入搶10，最後以10：7逆轉取勝，關鍵在末段頂住壓力完成反超。

  • 威廉絲姐妹相隔4年重返美國網球公開賽，並在亞瑟艾許球場女雙首輪亮相，吸引近2.4萬名觀眾進場，但最終仍在決勝盤搶10中不敵對手。

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