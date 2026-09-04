美網比賽中聞到「有人抽大麻」莎芭蓮卡向主審求助

莎芭蓮卡9月4日晉級美網第四輪。（美聯社）

美網女單頭號種子、衛冕冠軍莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）4日在美國公開賽第3輪迎戰拉希莫娃（Kamilla Rakhimova）時，受到濃烈大麻 氣味干擾。她發球時多次將球拋起又讓球落地，隨後向主審求助，表示「有人在抽大麻」，直言自己從未聞過這麼濃的味道。

莎芭蓮卡當時在阿姆斯壯球場出賽，第3局準備發球時，她第一次將球拋起後任由球掉到場地上，下一分又重複相同動作，顯然受到某種因素影響。隨後她走向主審阿絲德拉基-摩爾（Eva Asderaki-Moore），表示「有人在抽大麻」。

賽後接受訪問時，莎芭蓮卡解釋當時的感受。她說：「我不知道那是從觀眾席傳來的，還是從外面飄進來的，因為風會把味道吹進球場。」她也希望相關人員能「更加注意這類事情」。

莎芭蓮卡表示，她並不反對人們在適當的地方放鬆，但希望不要在網球場附近抽大麻。她說：「大家想做什麼都可以，想抽什麼都可以，想怎麼放鬆都可以，但請不要在網球場附近這樣做。」她坦言，在努力拿出最佳表現參賽時，要處理大麻氣味「有點棘手」。

事實上，莎芭蓮卡並非第一位在美網期間抱怨大麻味的球員。包括基里奧斯（Nick Kyrgios）及莎卡里（Maria Sakkari）過去也曾在比賽期間遇到類似問題。美網比賽場地所在的美國網球協會比莉·珍·金國家網球中心（USTA Billie Jean King National Tennis Center）後方有一座公園，因此外界經常認為，飄進球場的大麻氣味可能來自附近區域。

不過，這次事件中並未發現有觀眾在網球場內抽菸，也沒有人因此遭到驅逐。美國網球協會發言人布蘭登·麥金泰爾（Brendan McIntyre）表示，協會無法控制場館外發生的事情，但會持續維持場地的「無菸環境」。

麥金泰爾指出，即使大麻在紐約州屬於合法範圍，公園管理範圍內，包括網球中心，都不允許吸菸；一旦接獲有人吸菸的通報，協會的保全及客服團隊便會進行處理。

儘管比賽一度受到干擾，莎芭蓮卡最終仍順利拿下勝利，晉級美網第4輪。