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美網／44歲小威復出不設目標：一場一場打

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小威8月25日在美網。（路透）
小威8月25日在美網。（路透）

44歲的美國網球傳奇小威廉絲（Serena Williams）今年驚喜重返溫布頓與美國網球公開賽，但她表示，目前並未為自己的網球生涯制定明確計畫，也沒有特定目標，而是選擇「一場一場地打」，觀察身體能帶自己走到哪裡。她認為，隨著人生進入不同階段，母親身分也改變了自己看待網球的方式，讓她更能享受重返球場的過程。

小威近日接受People專訪時表示：「我現在真的沒有什麼既定計畫。我是一場一場地打，看看我的身體能帶我走到哪裡。」

她說，重新比賽後，看到自己還能做到什麼、感受到身體逐漸變得更強壯，都令她感到興奮。「現在，我只是享受重新回到球場，看看接下來會發生什麼。」

23座大滿貫冠軍得主小威今年重返賽場後，也在8月25日美網球迷周期間，與西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）搭檔出戰混合雙打。談到西班牙小蠻牛，她說，除了天賦之外，最讓自己印象深刻的是他從競爭中獲得的快樂。

「卡洛斯當然非常有天賦，但真正讓我印象深刻的是，他有多麼享受比賽。」小威說，「我們在場上幾乎一直笑個不停。他在每一分開始時可以非常專注、非常投入，但馬上又能重新享受比賽。我認為，能在保持高度競爭力的同時依然放鬆，這種能力非常特別，可能也是他如此出色的重要原因。」

接下來，小威將在美網與姊姊大威廉絲（Venus Williams）再度攜手，參加女子雙打。姊妹倆過去曾共同拿下14座大滿貫女雙冠軍。

談到再度與姊姊並肩作戰，小威表示，兩人經歷了許多場上與場下的時刻，如今已能以不同方式看待這段旅程。「我們一起經歷了很多事情，我認為在這個人生階段，我們能以不同的方式珍惜這些時刻。」

她說：「我們當然還是非常有競爭力，但同時也玩得很開心，真的很享受能再次一起做這件事。」

如今，享受比賽已成為威廉絲重返網壇的重要部分。她表示，目前生活中必須兼顧訓練、比賽、事業，以及最重要的母親角色，也正因如此，讓她以不同的角度看待網球。

「我現在要平衡很多事情，包括訓練、比賽、我的事業，最重要的是當一名母親。」育有兩名女兒的她說，「我想我現在對這一切有不同的體會。我更享受、更有樂趣，也真正享受整個過程，不只是比賽，而是重新回到巡迴賽，和我的團隊在一起，也讓家人陪伴在身邊。」

精華 FAQ

  • 她表示自己沒有既定計畫，也沒有特定目標，現在就是一場一場地打，觀察身體能帶她走到哪裡，並享受重新回到球場的過程。

  • 因為她現在同時要兼顧訓練、比賽、事業與母親角色，人生階段改變後，她更珍惜在巡迴賽、團隊和家人陪伴下打球的每一刻。

  • 小威認為阿爾卡拉斯不僅天賦出眾，更難得的是能在高度競爭下仍享受比賽；至於與大威再度搭檔，她則表示既有競爭心，也更懂得珍惜姊妹共同作戰的時光。

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