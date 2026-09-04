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美網╱吳易昺不敵阿爾卡拉斯 中國球員單打僅剩鄭欽文

世界新聞網╱即時報導
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中國選手吳易昺輸給阿爾卡拉斯。（歐新社）
中國選手吳易昺輸給阿爾卡拉斯。（歐新社）

美網男單第三輪賽事，中國選手吳易昺迎戰大會衛冕冠軍、第2種子西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）。面對實力強勁的對手，吳易昺全場遭到壓制，最終以0：3吞敗，無緣締造個人職業生涯首度闖進大滿貫16強的紀錄。隨著吳易昺止步32強，本屆美網單打賽場僅剩女將鄭欽文一人孤軍奮戰。

搜狐網報導，首盤開局吳易昺發球局即遭到破發，雖然他在第6局成功破回，將局數追成3：3平手，但隨後第7局與第9局發球局再度失守，連失3局後以3：6交出首盤。

第二盤吳易昺在第2局先遭破發，隨後於第3局迅速回破。雙方一路拉鋸至盤末第10局，吳易昺在非保不可的發球局失守，以4：6再失一盤。

進入第三盤，吳易昺在第4局與第6局接連遭對手破發，陷入1：5落後。第7局吳易昺雖逼出破發點卻未能把握，阿爾卡拉斯隨後在第3個賽末點順利兌現，吳易昺最終以1：6輸掉第三盤。

歷經2小時20分鐘的交手，吳易昺最終以3：6、4：6、1：6不敵阿爾卡拉斯。順利晉級的阿爾卡拉斯豪取大滿貫17連勝，闖進16強後將與在地地主好手保羅（Tommy Paul）交手，爭奪八強門票。

西班牙名將阿爾卡拉斯挺進16強。（美聯社）
西班牙名將阿爾卡拉斯挺進16強。（美聯社）

精華 FAQ

  • 吳易昺面對第2種子阿爾卡拉斯，最終以3：6、4：6、1：6落敗，止步男單32強，也錯失生涯首次闖進大滿貫16強的機會。

  • 首盤他先被破發後曾追平，但隨後兩度失守；第二盤在第10局發球局被破；第三盤又連丟兩個發球局，整場都被對手壓制。

  • 隨著吳易昺在男單出局，本屆美網單打賽場只剩鄭欽文一人。她成為中國球員在本屆賽事中繼續前進的唯一希望。

阿爾卡拉斯 鄭欽文

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