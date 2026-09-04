出席美網賽前派對竟不知涉博彩 這幾位頂級球星遭調查

圖為白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。（歐新社）

據紐約郵報報導，一場美國公開賽前夕舉行的派對，似乎讓網球調查官員拉響了「犯規」警報。

幾位網壇最具知名度的球星出席了一場由邁阿密餐飲業者兼夜店老闆格魯特曼（David Grutman）主辦的派對。活動在紐約市 的Crane Club舉行，並由運動博奕業者DraftKings贊助。據網球圈人士羅森伯格（Ben Rothenberg）報導，正因為派對與這家博彩公司有關，相關活動已被通報至國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Agency）。

「我們知道這場活動的存在，目前正在了解相關情況與細節。」國際網球公正調查組織的一名發言人向羅森伯格表示。

格魯特曼隨後在 Instagram 上發布了一組活動照片，照片中的球星包括白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、美國網壇姊妹花小威廉絲（Serena Williams）、德國女將利斯（Eva Lys）、俄羅斯安德瑞娃（Mirra Andreeva）和美國網球名將高芙（Coco Gauff）。幾人與主辦人在印有DraftKings標誌的背景板前合影。

格魯特曼並寫道，「主辦 @draftkings 歡迎球員派對是我最喜歡的事情！！！」

格魯特曼旗下的Groot Hospitality集團，在邁阿密擁有Gekko、Casadonna、Komodo以及LIV夜店等品牌，並與網球生活風格品牌Prince保持合作關係。

根據格魯特曼的個人網站，DraftKings同樣是他的合作夥伴之一。

羅森伯格表示，出席派對的球員並未因此獲得酬勞，但由於活動涉及DraftKings，他們仍可能面臨違反網球反貪腐規定的問題。

網球反貪腐規則（Tennis Anti-Corruption Program）D.1.b 條規定，「任何受規範人士不得直接或間接促成、鼓勵及／或推廣網球博彩。」

D.1.q 條則進一步規定，「任何受規範人士，不論以個人身分，或透過其他安排或法律實體，不得為網球博彩業者代言、受僱、接受贊助及／或以其他方式與其合作。」

至於可能面臨的處分，最輕或許只是私下警告。不過，羅森伯格指出，前球員布雷克（James Blake）、費希（Mardy Fish）和鮑柏．布萊恩（Bob Bryan）過去都曾因接受博彩公司的付費宣傳而遭處以五位數美元罰款。

格魯特曼自稱是「極度熱愛」網球的球迷，並與網壇多位頂尖球星關係密切。根據羅森伯格的說法，這些球員在邁阿密及其他地方參加活動時，格魯特曼經常為他們提供各種招待與便利。

其他出席派對的球星還包括美國弗里茲（Taylor Fritz）、義大利選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）、菲律賓天才少女艾亞拉（Alexandra Eala）和俄羅斯卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），以及ESPN評論員伍茲妮雅琪Caroline Wozniacki。

卡琳斯卡婭向羅森伯格表示，她「只是去和朋友們聚聚」，但並不知道這場派對是由DraftKings贊助。