美網／才從哥大畢業 22歲華裔新星鄭瑞首度參賽闖第3輪

美籍華裔網球新星鄭瑞3日擊敗對手，闖進美網第三輪。(美聯社)

剛從哥倫比亞大學(Columbia University)畢業的美籍華裔 網球新星鄭瑞(Michael Zheng)，3日在美網以6-3、2-6、6-2、6-3，擊退來自中國內蒙古的選手布雲朝克特，闖進第三輪比賽。

在3日的比賽中，鄭瑞送出13次ACE球，並出現5次雙發失誤，發球得分67分。布雲朝克特送出8次ACE球，並出現8次雙發失誤，發球得分61分。鄭瑞在比賽中把握了6次破發點，最終成功擊退對手。

22歲的鄭瑞在學生時期曾獲得兩屆NCAA冠軍，今年才剛從哥倫比亞大學畢業，主修心理學。今年澳網 是他首次打入男單正賽，也是首度亮相大滿貫，當時他還在念書，一度受限於規定無法拿到比賽獎金全額。

隨後鄭瑞也成功闖進法網、溫布頓正賽，並在溫布頓止步於第三輪。如今在美網，鄭瑞已拿下兩場勝利，將在4日的第三輪比賽面對法國選手熱亞(Arthur Géa)。

鄭瑞在男單的世界排名也從澳網前的174名，至截稿前已上升到93名。在第二輪賽前，他受訪表示，「我認為在大滿貫和ATP巡迴賽上的每一次經歷，都有助於你為下一次參賽做好準備」，他說，「過去一年我的所有經歷無疑都幫助我更好地應對本次比賽前的各種挑戰」。

鄭瑞出生於美國，在新澤西州成長，他的父母都是中國移民。他從小就展現網球實力，在2021年獲得新澤西州高中單打冠軍，2024年成為自1906年以來哥大 首位、自1922年以來常春藤盟校首位NCAA男單冠軍。2025年，他成為自2012年之後首位蟬聯NCAA冠軍的選手。

中國內蒙古的選手布雲朝克特3日止步美網第二輪。(美聯社)