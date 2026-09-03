我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

巴基斯坦前駐美大使：美可能已放棄遏制中國 但沒通知盟友

美網／失首盤後復活 阿爾卡拉斯賞蛋逆轉闖第三輪

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尋求美網連霸的阿根廷「小蠻牛」阿爾卡拉斯挺進第三輪。（歐新社）
尋求美網連霸的阿根廷「小蠻牛」阿爾卡拉斯挺進第三輪。（歐新社）

尋求美網連霸的阿根廷「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），2日第二輪碰葡萄牙法里亞（Jaime Faria）先丟首盤，但第二盤馬上賞給對手「鴨蛋」，第三盤也率先破發，跨盤連拿8局下仍以4：6、6：0、6：3、6：2過關，挺進第三輪。

▲ 影片來源：x平台＠usopen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

4月中受腕傷就養傷到美網，阿爾卡拉斯復出第一站就是高強度的大滿貫，2日首盤第6局錯過破發點後，下一局就遭破發，讓戰況一度緊張。

「第一盤我感覺很好，有個破發機會，正手拍的好機會卻錯過，我太急了，沒能冷靜下來，不夠有耐心。」阿爾卡拉斯場中訪問時提到，第一盤的關鍵失誤也導致自己遭到破發，「面對像法里亞這樣的對手，他的發球大概有140公里，每個發球都非常困難。」

「在此之後，我試著專注，保持冷靜和想著好事會再發生。」阿爾卡拉斯拋開首盤後找回自己節奏，在2小時40分鐘後逆轉晉級第三輪。

2004年到08年「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）締造5連霸後，美網就沒有選手能在男單衛冕成功，阿爾卡拉斯今年要尋求突破，挑戰2022年和去年後再度登頂，下戰將碰中國吳易昺。

精華 FAQ

  • 他先以4：6丟掉首盤，但第二盤立刻送出6：0，之後又連續破發掌控比賽，最終在2小時40分鐘內以4：6、6：0、6：3、6：2逆轉過關。

  • 他表示首盤曾有破發機會，卻因正手拍處理得太急而錯失，之後又被對手破發，讓比賽一度緊張；他認為自己當時不夠冷靜，也缺少耐心。

  • 他第三輪將對上中國選手吳易昺。這也是他在腕傷休養後重返賽場的第一站，並肩負挑戰美網男單連霸的目標。

阿爾卡拉斯 阿根廷 葡萄牙

上一則

NBA／密約案調查出爐 快艇遭重罰5首輪和3000萬美元 雷納德只需付70萬

下一則

MLB／山本由伸從無安打突然挨2轟 大谷單場吞4K道奇又輸紅雀

延伸閱讀

美網／約克維奇爆冷一輪遊 阿爾卡拉斯熬夜觀戰：令人意外

美網／約克維奇爆冷一輪遊 阿爾卡拉斯熬夜觀戰：令人意外
美網／阿爾卡拉斯強勢復出 直落3闖次輪：我感覺很好

美網／阿爾卡拉斯強勢復出 直落3闖次輪：我感覺很好
美網／腕傷復出挑戰連霸 阿爾卡拉斯透露是「困難的決定」

美網／腕傷復出挑戰連霸 阿爾卡拉斯透露是「困難的決定」
美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

美網／夢幻搭檔出局 小威、阿爾卡拉斯混雙止步8強

熱門新聞

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

2026-08-31 00:12
英國女將包特（Katie Boulter）6月於溫網。(歐新社)

美網賽場飄「大麻味」英國選手問：這是正常嗎？

2026-08-29 18:53
崔妮蒂穿上印有「我愛男朋友」的上衣觀戰美網，力挺男友謝爾頓。（路透）

美網／足壇最高薪女將「小蟲」羅德曼女兒高調示愛謝爾頓

2026-09-03 08:40
梅西宣布結束阿根廷國家隊球員生涯。（新華社）

梅西宣布告別阿根廷國家隊…決賽失利兩天 就寫好引退信

2026-08-31 11:44
約克維奇美網爆冷一輪遊。（美聯社）

美網／約克維奇爆冷淘汰「邊打邊吐又抽筋」寫20年最差成績

2026-08-31 01:40

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見