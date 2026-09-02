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美網／54分鐘速勝 衛冕軍莎芭蓮卡強勢闖第三輪

記者曾思儒／即時報導
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白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡2日展現球后實力，僅僅花54分鐘就挺進美網第三輪。（...
白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡2日展現球后實力，僅僅花54分鐘就挺進美網第三輪。（路透）

白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）2日展現球后實力，僅僅花54分鐘就以兩個6：1拍下從會外賽晉級的俄羅斯對手齊婭琴科（Polina Iatcenko），挺進美網第三輪。

▲ 影片來源：x平台＠usopen（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

身為尋求3連霸的衛冕軍，莎芭蓮卡面對世界排名160的齊婭琴科打得強勢，第一盤只花24分鐘就拿下，第二盤也是3度破發成功，全場共出現24記致勝球，遙遙領先對手的3球。

「我很開心我打出的水準，我非常努力訓練，但我感覺正在逐漸擺脫球場上追求完美的心態。 」莎芭蓮卡分享說，知道人不會完美，現在努力活在當下，很開心展現的水準和專注力，「我很高興無論發生什麼事，我都能專注於自身，並且始終保持這種專注力。」

生涯握有4座大滿貫的莎芭蓮卡，4座都是在硬地賽場，澳網和美網各兩座，今年更要挑戰美網3連霸；下戰她將和烏茲別克的拉斯莫娃（Kamilla Rakhimova）碰頭，過去3度交手莎芭蓮卡勝率百分百。

22歲的齊婭琴科雖被球后震撼教育，但首戰歷經3小時又27分鐘的馬拉松大戰出線，生涯首度打進大滿貫會內賽仍有收穫。

22歲的齊婭琴科雖被球后震撼教育，但生涯首度打進大滿貫會內賽仍有收穫。（歐新社）
22歲的齊婭琴科雖被球后震撼教育，但生涯首度打進大滿貫會內賽仍有收穫。（歐新社）

精華 FAQ

  • 她面對世界排名160的齊婭琴科，僅用54分鐘便以2個6：1獲勝，首盤24分鐘就拿下，兩盤都成功多次破發，整場完全掌控節奏。

  • 她全場打出24記致勝球，遠勝對手的3球，並在發球與接發球環節都展現壓制力，讓齊婭琴科難以組織有效反擊。

  • 她將在第3輪對上烏茲別克好手拉斯莫娃，兩人過去3次交手都是莎芭蓮卡獲勝。若持續維持狀態，她將繼續朝美網3連霸邁進。

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