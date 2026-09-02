美網／蒙古「幸運落敗者」大爆冷 退12種子西班牙超級新星

以「幸運落敗者」身分進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaokete Bu）2日打出驚奇。（路透）

以「幸運落敗者」身分進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaokete Bu）2日打出驚奇，面對今年狀態極佳的19歲西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），世界排名124的布雲朝克特直接以6：2、6：1、6：1拍下12種子，迎接生涯第一場大滿貫勝利。

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霍達爾今年在摩洛哥馬拉喀什公開賽奪下生涯首冠，華盛頓公開賽也闖進決賽，加上蒙特婁名人賽打進4強、法網 打進8強，世界排名從3月的百名之外一路竄升到現在的13位，不料以12種子身分在紐約亮相，首輪因雨延期到2日舉行卻是如此結果。

全場出現37次非受迫性失誤、只打出15記致勝球，霍達爾說：「我是巡迴賽的新人，難免會犯錯。我會試著從中學習，所以這不會再發生。」

第一次參加美網的霍達爾強調，每個人都會有「第一次」，「我們都是人，如果沒有從第一次中汲取教訓，第二次可能就很糟了。」

布雲朝克特已經7度挑戰大滿貫會內賽，包括今年第3度來到紐約，世界排名最高曾到第64位的他雖在會外賽最終輪輸球，但以「幸運落敗者」身分進入會內賽，2日更只花1小時又48分鐘就迎接生涯大滿貫首勝，締造今年首輪大驚奇。

19歲西班牙新星霍達爾首輪落馬。（路透）