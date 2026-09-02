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美網／蒙古「幸運落敗者」大爆冷 退12種子西班牙超級新星

記者曾思儒／即時報導
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以「幸運落敗者」身分進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaok...
以「幸運落敗者」身分進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaokete Bu）2日打出驚奇。（路透）

以「幸運落敗者」身分進入美網會內賽，24歲的蒙古網將布雲朝克特（Yunchaokete Bu）2日打出驚奇，面對今年狀態極佳的19歲西班牙新星霍達爾（Rafael Jodar），世界排名124的布雲朝克特直接以6：2、6：1、6：1拍下12種子，迎接生涯第一場大滿貫勝利。

▲ 影片來源：x平台＠espn（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

霍達爾今年在摩洛哥馬拉喀什公開賽奪下生涯首冠，華盛頓公開賽也闖進決賽，加上蒙特婁名人賽打進4強、法網打進8強，世界排名從3月的百名之外一路竄升到現在的13位，不料以12種子身分在紐約亮相，首輪因雨延期到2日舉行卻是如此結果。

全場出現37次非受迫性失誤、只打出15記致勝球，霍達爾說：「我是巡迴賽的新人，難免會犯錯。我會試著從中學習，所以這不會再發生。」

第一次參加美網的霍達爾強調，每個人都會有「第一次」，「我們都是人，如果沒有從第一次中汲取教訓，第二次可能就很糟了。」

布雲朝克特已經7度挑戰大滿貫會內賽，包括今年第3度來到紐約，世界排名最高曾到第64位的他雖在會外賽最終輪輸球，但以「幸運落敗者」身分進入會內賽，2日更只花1小時又48分鐘就迎接生涯大滿貫首勝，締造今年首輪大驚奇。

19歲西班牙新星霍達爾首輪落馬。（路透）
19歲西班牙新星霍達爾首輪落馬。（路透）

精華 FAQ

  • 他原本在會外賽最終輪落敗，卻以「幸運落敗者」身分補進會內賽，最終在首輪以直落3盤擊敗12種子霍達爾，寫下驚奇一勝。

  • 布雲朝克特以6：2、6：1、6：1輕取霍達爾，全場只花1小時又48分鐘就結束戰鬥，幾乎沒有給對手反撲空間。

  • 霍達爾全場出現37次非受迫性失誤、僅15記致勝球，發揮嚴重失常；他表示自己是巡迴賽新人，會從這次經驗學習，避免同樣錯誤重演。

法網

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