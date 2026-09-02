美網／前球王梅迪維夫、女網世界排名第3皮古拉 闖進第3輪
世界排名第3的美國女網好手皮古拉（Jessica Pegula）及前世界球王梅迪維夫（Daniil Medvedev），今天雙雙在美國網球公開賽一盤未失晉級第3輪。
法新社報導，2024年美網單打亞軍皮古拉，今天僅花56分鐘，就以6比3、6比1輕取曾在澳洲網球公開賽奪冠、目前世界排名第110的同胞科甯（Sofia Kenin）。
皮古拉整場比賽發球局僅丟7分，她賽後表示：「我只是努力保持專注在我需要做的事情上。」
皮古拉是本屆美網後可能取代莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）登上世界球后的3名球員之一，她接下來將對上也曾闖入美網決賽的加拿大女將費南德茲（Leylah Fernandez）。
本屆大會第7種子的梅德維夫雖在熱身賽表現吃力，但他今天面對世界排名第731的美國外卡選手葛茲尼（Sebastian Gorzny），展現絕佳優勢，以6比1、6比3、7比5淘汰對手。
梅德維夫全場共送出14記愛司球，並化解唯一遭遇的破發點。他表示，前2盤葛茲尼的表現或許不是最佳狀態，但第3盤激烈許多，所幸他也感覺拿到更多破發點，給對手更大壓力。
今天賽事焦點，還有接下來將上場的男女單打各自衛冕冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與莎芭蓮卡。
皮古拉只花56分鐘就以6比3、6比1擊敗同胞科甯，全場發球局僅丟7分，展現穩定的壓制力與高效率，順利晉級第3輪。 梅德維夫以6比1、6比3、7比5擊敗世界排名第731的葛茲尼，全場轟出14記愛司球，並化解唯一面臨的破發點，最終一盤未失過關。 皮古拉下一輪將對上加拿大女將費南德茲，她同樣曾闖入美網決賽；梅德維夫則持續在男單賽場前進，力拚延續本屆美網的穩定表現。
精華 FAQ
皮古拉只花56分鐘就以6比3、6比1擊敗同胞科甯，全場發球局僅丟7分，展現穩定的壓制力與高效率，順利晉級第3輪。
梅德維夫以6比1、6比3、7比5擊敗世界排名第731的葛茲尼，全場轟出14記愛司球，並化解唯一面臨的破發點，最終一盤未失過關。
皮古拉下一輪將對上加拿大女將費南德茲，她同樣曾闖入美網決賽；梅德維夫則持續在男單賽場前進，力拚延續本屆美網的穩定表現。
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