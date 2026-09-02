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美網／頭號種子差點爆冷 澤瑞夫五盤大戰逆轉闖頭關

記者曾思儒／即時報導
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美網頭號種子的德國名將澤瑞夫首輪賽事就嚇出一身汗，歷經將近5小時才在五盤馬拉松大...
美網頭號種子的德國名將澤瑞夫首輪賽事就嚇出一身汗，歷經將近5小時才在五盤馬拉松大戰演出逆轉勝。(路透)

名列美網頭號種子的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），首輪賽事就嚇出一身汗，面對世界排名89的義大利索內戈（Lorenzo Sonego）陷入盤數落後，歷經將近5小時才在五盤馬拉松大戰演出逆轉勝，以6：4、3：6、6：7（7：9）、7：5、6：4辛苦晉級第二輪。

美網對澤瑞夫有特別意義，2020年他在紐約打進生涯第一場大滿貫決賽，今年又在義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）因傷缺席下排上頭號種子，不料首場比賽就進行4小時又53分鐘，比賽結束時紐約時間已經將近凌晨2點。澤瑞夫形容這是「不可思議的比賽」，經歷許多高低起伏，肯定對手的發揮，「很開心我贏了，就是這樣。」

第一場比賽就是跨日大戰，今年在法網首度嘗到大滿貫金盃滋味的澤瑞夫也提到，美網前的硬地賽事表現掙扎，打得並不好，很高興美網能闖過頭關。受訪時已經凌晨2點，澤瑞夫還主動結束訪問，他說：「大家都想睡了，明天見。」

索內戈過去6度面對澤瑞夫都吞敗，但今天展現競爭力，第四盤還先取得5：4領先，但關鍵第11局被澤瑞夫破發成功，決勝盤的第5局又失守，無奈吞下對戰7連敗。

精華 FAQ

  • 他對上世界排名89的義大利選手索內戈，先陷入盤數落後，最後靠著五盤大戰逆轉勝出，以6：4、3：6、6：7（7：9）、7：5、6：4晉級第二輪。

  • 比賽歷時4小時又53分鐘，結束時紐約時間已接近凌晨2點，因此成為跨日大戰。澤瑞夫也說這是一場不可思議、充滿高低起伏的比賽。

  • 索內戈過去6次對澤瑞夫都輸球，但這次展現很強競爭力，第四盤一度5：4領先，卻在第11局與決勝盤第5局先後被破發，最後吞下對戰7連敗。

德國 義大利 辛納

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