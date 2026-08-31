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美網／澳洲壞小子遭禁賽 希臘名將稱不意外

記者曾思儒／即時報導
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希臘名將西西帕斯。(路透)
希臘名將西西帕斯。(路透)

希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）首度以非種子身分參加美網，但今天首輪就扮演「種子殺手」，且是落後一盤下連趕三盤，以4：6、7：6（7：3）、6：1、6：4拍下今年辛辛那提名人賽冠軍、列第10種子的法國網將菲斯（Arthur Fils），闖進美網第二輪。

西西帕斯去年底受傷勢所困，本季發揮也不理想，不過隨著賽季進行逐漸找到節奏，8月在瑞士格施塔德（Gstaad）公開賽終結16個月「冠軍荒」，美網首輪更拍下8天前剛奪下辛辛那提冠軍的對手，他說：「我無話可說，不知道該說什麼。這是不可思議的開局，大家整場比賽一直支持我，非常感謝。」

有別於場中訪問的溫馨，賽後記者會被問到對澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）使用禁藥遭禁賽的看法，這位希臘名將直言是「意料之中」，他還說：「讓我驚訝的是，禁賽來得那麼晚。」

西西帕斯和基里洛斯曾在2022年溫布頓上演火藥味十足的對決，西西帕斯還稱對手是「惡霸」；當年基里洛斯打進生涯唯一大滿貫決賽，之後就沒特別代表作，近年又飽受傷勢困擾，今年6月在西班牙參賽期間禁藥檢測陽性，8月初遭到禁賽，可能達到4年，但預計處罰會較輕。

今天賽後被問到基里洛斯事件，西西帕斯說，早在官方宣佈之前就已經知情，後來才在社群上看到消息，「老實說，我已經預測到了。」

精華 FAQ

  • 西西帕斯首度以非種子身分參加美網，首輪先丟一盤後連下3盤，以4：6、7：6（7：3）、6：1、6：4擊敗今年辛辛那提冠軍菲斯，順利晉級第二輪。

  • 西西帕斯表示這件事是「意料之中」，並說讓他更驚訝的是禁賽宣布得太晚；他還提到，自己在官方正式公布前就已經有所耳聞。

  • 基里洛斯近年受傷勢困擾，今年6月在西班牙參賽期間藥檢呈陽性，8月初遭到禁賽，最重可能達4年，但外界預期實際處罰可能會較輕。

澳洲 瑞士

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