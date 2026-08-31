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美網／莎芭蓮卡粉碎質疑 「直落2晉級」黑橘戰袍引關注

記者劉肇育／即時報導
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莎芭蓮卡美網首輪直落二晉級。（歐新社）
莎芭蓮卡美網首輪直落二晉級。（歐新社）

美國網球公開賽女單衛冕者、白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天在首輪展現強者氣勢，最終以兩個6：4擊敗哥倫比亞選手歐索里奧（Camila Osorio），順利挺進第二輪。莎芭蓮卡不僅將個人在大滿貫首輪的「直落二」連勝紀錄推進至16場，更朝著繼小威廉絲（Serena Williams）後，首位達成美網女單三連霸的目標邁出堅實第一步。

連續三年闖進美網決賽、並奪下近兩屆冠軍的莎芭蓮卡，此役在亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）打得駕輕就熟。賽後她興奮地表示，「這裡是我最喜歡的球場之一，我在這座球場體驗到了最美好的情緒與回億。」

除了場上表現，莎芭蓮卡本場比賽的球衣穿搭也意外成為焦點，日前她在混雙與約克維奇（Novak Djokovic）搭檔時的服裝引發網友熱議，此役她則換上一套黑橘相間的新戰袍。莎芭蓮卡笑說，自己原本沒注意到贊助商有準備「日場」與「夜場」的不同款式，直到去門市時才發現，這套黑橘戰袍正是專為日場賽事所設計。

先前在溫網、多倫多與辛辛那提賽事皆於16強止步的莎芭蓮卡，本次美網急需好成績來守護世界第一寶座，並粉碎外界對她賽前狀態不佳的質疑聲浪，即便最終順利封后，她仍需視第2種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）的表現而定。

莎芭蓮卡美網首輪直落二晉級。（美聯社）
莎芭蓮卡美網首輪直落二晉級。（美聯社）

精華 FAQ

  • 她以兩個6：4擊敗哥倫比亞好手歐索里奧，順利闖進第二輪。這場勝利也延續她在大滿貫首輪的直落二強勢表現。

  • 她將個人大滿貫首輪直落二連勝紀錄推進至16場，同時朝著成為繼小威廉絲之後，首位美網女單三連霸球員的目標前進。

  • 她的黑橘相間新戰袍成為話題，且她透露原本不知道贊助商有日場、夜場不同款式。她也表示自己很喜歡亞瑟艾許球場的氛圍。

白俄羅斯 約克維奇 哥倫比亞

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