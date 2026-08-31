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真的要跟紐約告別了：瓦林卡美網一輪遊 4大滿貫生涯落幕

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瓦林卡美網賽後，向現場觀眾揮手致意。（美聯社）
瓦林卡美網賽後，向現場觀眾揮手致意。（美聯社）

瑞士網球名將瓦林卡（Stan Wawrinka）的四大滿貫生涯正式落幕。這位2016年美國網球公開賽冠軍31日在美網首輪以6：7（4）、6：7（3）、0：6不敵義大利選手貝雷蒂尼（Matteo Berrettini），結束職業生涯最後一次大滿貫征戰。現年41歲的瓦林卡已宣布，本季將是他的職業生涯最後一季。

美聯社報導，瓦林卡2016年曾在美網決賽擊敗約克維奇（Novak Djokovic），奪下個人第3座、也是最後一座大滿貫冠軍。10年後，他再度踏上法拉盛草地公園球場，迎來個人第18次美網之旅。

他原本以為自己無緣參加今年美網，決定返回瑞士。不料美國選手凱普森（Patrick Kypson）因傷退賽，瓦林卡於意外拿到外卡，於是再度從瑞士飛回紐約。

瓦林卡8月31日賽後向紐約球迷告別。他說，自己之所以堅持打到41歲，其中一個重要原因，就是希望再次感受球迷帶來的熱情與支持。

瓦林卡說：「對我來說，從我第一次來到紐約至今，已經超過20年了。我還記得第一年打會外賽的時候，紐約的氛圍和這項賽事的能量讓我印象非常深刻。」

他表示，多年來一直受到紐約球迷的支持，「這讓我非常享受。我在這裡找到了一種方式，打出自己最好的網球。這裡對我來說一直都很特別。」

瓦林卡接著感謝現場觀眾：「今晚也是一樣。我之所以堅持打到41歲，其中一個原因，就是想要經歷像今晚這樣的時刻，感受你們今晚帶給我們的一切。你們的支持太不可思議了，非常謝謝你們。」

他也特別感謝美網提供外卡，讓他有機會在紐約完成最後一次大滿貫之旅。「我想感謝賽事給了我外卡。對我來說，能夠在這裡結束一切，真的意義重大。我非常感激能夠獲得這張外卡。」

瓦林卡說，能夠在紐約結束自己的4大滿貫生涯，對他尤其重要，「這讓我有機會在這裡、在10年前贏得冠軍的地方，完成我的最後一次大滿貫。」

說到即將告別賽場時，瓦林卡的聲音一度哽咽。他說：「我會想念這一切，當然……我會非常、非常想念。」

「我太愛這項運動了，所以我真的一直努力把自己逼到極限。今年，就是我的極限了。」瓦林卡最後向球迷致謝：「我真的想感謝你們這些年來所有的支持，這一切真的太美好了。」

瑞士名將瓦林卡（中）美網男單首輪遭淘汰，向現場觀眾致意留影。這場比賽也為瓦林卡的...
瑞士名將瓦林卡（中）美網男單首輪遭淘汰，向現場觀眾致意留影。這場比賽也為瓦林卡的大滿貫生涯畫下句點。（美聯社）

精華 FAQ

  • 瓦林卡以6：7（4）、6：7（3）、0：6敗給義大利選手貝雷蒂尼，止步美網首輪。這場比賽也成為他職業生涯最後一次大滿貫出賽。

  • 瓦林卡原本已以為無緣參賽，甚至回到瑞士；但因美國選手凱普森退賽，他意外獲得外卡，才得以再飛回紐約，完成最後一次大滿貫旅程。

  • 瓦林卡表示自己多年來深受紐約球迷支持，能在10年前奪冠的地方告別別具意義。他坦言會非常想念網球，也感謝球迷一路以來的熱情陪伴。

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