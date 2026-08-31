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專家之眼／歲月不饒人？約克維奇的美網一輪遊

劉新圓／台北樂齡學習中心兼任講師
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網壇前球王約克維奇。（美聯社）
網壇前球王約克維奇。（美聯社）

2026美網開賽第一天，四屆冠軍前球王約克維奇就爆冷一輪遊，輸給世界排名49的阿根廷25歲選手納沃內，打破了長達20年大滿貫首輪不敗的紀錄。上一次首輪遊還是在2006年的澳網，當時他只有18歲，排名尚在百名之外。

今年被視為約克維奇挑戰第25座大滿貫金盃的最後機會，因為他已39歲，瀕臨體力的極限。巧的是，每次都似乎遇到一些曙光。澳網打到四強，好不容易費盡千辛萬苦擊敗剋星辛納，可惜冠軍賽依然過不了阿爾卡拉斯那關。

法網前夕阿卡宣布因傷退出，辛納又在二輪爆冷出局，「絕代雙驕」壟斷大滿貫冠軍兩年的局面終於打破，可謂天賜良機，沒想到32強首遇超級新星豐塞卡，歷經五盤惜敗。溫網阿卡仍休兵，約克維奇晉級四強再度強碰辛納，可惜複製不了澳網的奇蹟，終因速度略遜一籌以直落三輸球。

來到一年最後一個大滿貫美網，阿卡終於復出，反倒換成辛納因傷退賽，兩人再度「王不見王」，而豐塞卡也臨陣休兵，再度為約克維奇打開了創造奇蹟之門。曾聽一位網球教練說，四大滿貫最好看的是澳網，因為經過休息、重整旗鼓後，每位選手展現的是真正的實力。美網則最難預測，經過長達九個月的南征北討，難免累積不同的疲累或傷勢，翻車的可能性大增。

在三巨頭稱霸的20年當中，它是被其他球員奪冠比例最高的大滿貫。猶記得2021年約克維奇風光連奪澳、法、溫網冠軍，美網又殺入決賽，信心滿滿地要創造罕見的年度全滿貫紀錄，不料卻被梅德韋傑夫直落三痛宰。2023年溫網決賽約克維奇被卡五盤逆轉，到了美網卻出乎意料地奪冠，是他迄今拿下的最後一座，也是單打最高紀錄的第24座大滿貫金盃。

近年約克維奇已進入「養生網球」階段，不輕易出賽，美網熱身只參加辛辛那提大師賽，第一輪就被阿根廷的蒂蘭特逆轉擊敗，但因此保存體力到美網，未必是壞事。眼尖的觀眾發現，美網第一輪的對手納沃內是極難纏的紅土高手，曾在法網第二輪和捷克第26種子門希克塵戰到第五盤搶10，化解了7個賽末點，最終以11比13飲恨，結束後門希克全身抽筋躺在地上爬不起來，得靠輪椅離場。

這次約克維奇首盤開始還取得3比1領先，但納沃內展現韌性，頻頻救險球，硬是靠搶七拿下。二、三盤約克維奇順利反撲成功，台上一雙兒女高興得跳起來，但太太卻面色凝重，也許她已經看出約克維奇的續航力已經支撐不了了吧？果然第四、五盤，約克維奇愈打愈力不從心，再加上腰背不適，第五盤甚至差點被賞蛋，有些球乾脆不追了。

其實約克維奇的球技依然精湛，角度仍刁鑽、落點仍精準，差就差在速度，使得納沃內有足夠的時間救球，甚至多次反敗為勝。頗令人有「日薄西山」、歲月不饒人之慨。

今年約克維奇在溫網四強敗北後，曾在記者會上抗議，為什麼大家都那麼執著25冠？難道他拿不到就表示職業生涯失敗了嗎？其實，與他同樣拿24冠的瑪格莉特‧考特，只有11冠是在公開年代拿的。換句話說，約克維奇24冠的含金量遠勝於她，未來也極難有人能突破。何況他至少有兩次大滿貫是在有爭議的情況下被沒收的，包括2020美網因誤擊線審被判失格，以及2022澳網因未施打疫苗不能入境。

除了最多大滿貫金盃，還有史上球王在位累積時間最長（超過400周）、唯一拿過三圈大滿貫（四大滿貫各至少拿3冠），這些紀錄，都足以證明約克維奇是GOAT（史上最偉大球員）了，確實不差第25冠。他還說要參加2028奧運，相信也是志在參加，不在得名吧？

精華 FAQ

  • 他在2026美網首輪爆冷落敗，輸給世界排名49的阿根廷25歲選手納沃內，不僅無緣晉級，也讓自己維持20年的大滿貫首輪不敗紀錄正式中斷。

  • 因為他已39歲，近年賽事密集後更容易累積疲勞與傷勢，文中也提到他在美網後段出現腰背不適，速度下降，使得對手有更多救球與反擊空間。

  • 文章指出他已擁有24座大滿貫、超過400周球王在位時間，以及四大滿貫皆至少3冠等紀錄，含金量極高，因此第25冠雖重要，卻不影響其史上最偉大球員地位。

澳網 辛納 阿根廷

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