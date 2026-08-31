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美網／阿爾卡拉斯強勢復出 直落3闖次輪：我感覺很好

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阿爾卡拉斯8月31日在美網男單首輪擊敗俄羅斯選手薩菲烏林。（路透）
阿爾卡拉斯8月31日在美網男單首輪擊敗俄羅斯選手薩菲烏林。（路透）

西班牙網球名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）歷經逾4個半月因傷休戰後，31日在美國網球公開賽首輪正式復出，以6：4、6：4、6：4直落三擊敗俄羅斯選手薩菲烏林（Roman Safiullin），強勢闖進第2輪。阿爾卡拉斯賽後表示，受傷的手腕目前已完全沒有疼痛，雖然不知道自己能在本屆美網走多遠，但最重要的是重新享受比賽。

英國「衛報」報導，這是阿爾卡拉斯4個半月來首度參加單打比賽，且直接在大滿貫賽場復出，賽前外界對他的狀態及手腕能否承受5盤3勝制比賽仍充滿疑問。不過，他開賽後迅速找回節奏，憑藉強大的正拍掌控底線，全場轟出20記正拍致勝球，僅出現9次正拍非受迫性失誤。

首盤第10局，阿爾卡拉斯在5：4、30：15領先時上網，面對薩菲烏林一記落在腳邊的反拍回球，他靈巧地將半截擊送過網，拿下精彩致勝分，也展現久違的手感與創造力，隨後順利保發，以6：4先下一城，最終連贏3盤收下勝利。

談到手腕狀況，阿爾卡拉斯說：「現在沒有疼痛了。我感覺很好。我不知道從外面看起來怎麼樣，但從我自己的感覺來說，我擊球很正常，打法也很正常，手臂、手腕，一切感覺都很好。」

他表示，接下來仍會持續小心照顧手腕，「但我真的很高興，它終於不痛了。」

不過，阿爾卡拉斯的發球速度仍受到關注。他此役一發平均球速僅約113英里，明顯有所保留。報導指出，他近期比賽與練習時手臂套袖下仍貼著肌貼，復出初期可能刻意避免全力發球，以減少手腕負擔。

阿爾卡拉斯坦言，重返賽場的第一天心情格外複雜，父母、兄弟、團隊成員以及美國饒舌歌手Travis Scott都在場邊觀戰。「老實說，這是艱難的一天，但同時也是非常美好的一天。」

他說，自己一整天都非常緊張，「真的、真的很緊張，一直想著『我終於要做到，我要再次比賽了』。我比平常更加緊張，但也很開心，因為我在這裡的目標就是比賽、享受，然後看看我的身體在比賽結束後會有什麼反應。」

至於本屆美網能走多遠，阿爾卡拉斯坦言自己毫無把握：「我不知道自己能走多遠，不知道這一場會不會輸，也不知道能不能打進第2輪、甚至決賽。我不知道。但我真正想做的，就是享受每一次走進球場，感受觀眾的能量，感受競爭。」

精華 FAQ

  • 他在因傷休戰逾4個半月後，於美網首輪以6：4、6：4、6：4直落3擊敗俄羅斯選手薩菲烏林，順利闖進第2輪，展現不錯的競技狀態。

  • 阿爾卡拉斯表示手腕已完全沒有疼痛，擊球與動作感受都正常；他全場靠正拍控制底線，轟出20記正拍致勝球，僅有9次正拍非受迫性失誤。

  • 他坦言不確定自己能走多遠，也不預設是否能打進更後面的輪次，現階段最重要的是小心照顧手腕、享受每次上場，並觀察比賽後身體的反應。

俄羅斯 阿爾卡拉斯

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