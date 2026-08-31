美網史上最晚開賽紀錄：凌晨12點才開打 大威首輪遭淘汰

大威31日在紐約美網女單首輪輸給柯寧，賽後露出失落神情。（美聯社）

美國網球傳奇名將大威(Venus Williams)在第26度征戰美網單打後止步首輪。46歲的她31日凌晨與同胞、27歲外卡選手柯寧（Sofia Kenin）交手，最終以2比6、6比7（6）直落2盤落敗。這場比賽不僅可能是她生涯最後一場大滿貫單打，也可能成為這位7座大滿貫單打冠軍得主職業生涯的告別戰。

美聯社報導，大威原定在紐約亞瑟．艾許球場出賽，卻因前一場約克維奇 （Novak Djokovic）與納沃內（Mariano Navone）鏖戰4小時36分鐘而大幅延誤，甚至一度可能改至路易斯．阿姆斯壯球場進行。最終男單賽事及時結束，讓這場比賽仍在中央球場舉行。

兩人直到凌晨12時13分才開打，創下美網史上最晚開賽紀錄。柯寧僅用32分鐘便拿下首盤，大威第2盤則逐漸找回狀態，從2比4落後追平並逼入搶七，讓深夜仍留在現場的球迷不斷歡呼。

不過，大威在搶七中錯失多個盤點，最後一球回球掛網，以直落2盤吞敗。比賽在凌晨2時1分結束，成為美網史上最晚結束的首輪賽事，也是賽會任何輪次女子比賽中第3晚結束的一場。

這已是大威自2025年7月在華盛頓獲勝後，連續第14場單打失利。她在美網也已吞下6連敗，自2019年首輪獲勝後便再未在紐約取得單打勝利。

距離她上一次在美網封后已過25年。大威曾在紐約完成2連冠，生涯另曾5度奪得溫網女單冠軍，累計擁有7座大滿貫單打冠軍。她與妹妹小威（Serena Williams）更曾攜手拿下14座大滿貫女雙冠軍，包括1999年與2009年美網冠軍。

儘管單打止步首輪，大威今年仍將繼續留在美網賽場。她與妹妹小威已獲得女雙外卡資格，預計將再度聯手出賽。