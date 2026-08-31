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美網／約克維奇爆冷淘汰「邊打邊吐又抽筋」寫20年最差成績

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約克維奇美網爆冷一輪遊。（美聯社）
約克維奇美網爆冷一輪遊。（美聯社）

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）30日在美國網球公開賽首輪遭遇職業生涯罕見挫敗。他在比賽中多次嘔吐、全身抽筋，最終苦戰4小時36分鐘後，以6：7（5）、7：5、6：4、2：6、1：6不敵阿根廷25歲好手納沃內（Mariano Navone），生涯相隔20年再度在大滿貫首輪出局，也是他第3次遭遇「一輪遊」。

英國衛報報導，39歲的約克維奇生涯第84度出戰大滿貫，卻寫下近20年來最早出局紀錄。他上一次在大滿貫首輪落敗，已是2006年澳洲公開賽，當時年僅18歲。

比賽開打不到15分鐘，約克維奇便開始顯露不適，即使是在夜間出賽，仍明顯受到高溫與濕度影響。首盤比賽進行接近3小時時，他快步走到亞瑟．艾許球場角落，彎下腰直接向毛巾桶嘔吐，而這並非他當晚唯一一次嘔吐。

接下來5盤比賽中，約克維奇多次在底線後大口喘氣、彎腰乾嘔，甚至出現失去平衡、全身抽筋等情況。比賽進行至第4盤時，他已開始難以移動，最終體力徹底耗盡，在午夜前後含淚離場。

賽後，約克維奇透露，自己受到健康問題困擾，且高溫與濕度讓情況更加嚴重。他說：「我想大家都看得出來，我在場上的感覺非常糟。很不幸地，這幾乎是我今年每場比賽都在面對的事情。」

他進一步表示：「嘔吐、反胃，是很嚴重的問題，接著我的整個身體基本上開始崩潰，出現抽筋和疼痛，最後背部也撐不住了，肩膀也是。我從比賽第4局開始就一路掙扎。」

不過，約克維奇也不願讓自己的身體狀況掩蓋對手的勝利，「我不想過度影響他的勝利，恭喜他，他是個很不錯的人，也是個鬥士。但對我來說，這場比賽並不好受。」

美網此役原本被視為對約克維奇相對有利的籤表。納沃內雖然目前重新回到世界前50名，但過去最佳成績多半來自紅土賽場。然而，納沃內當天幾乎未受環境影響，在底線不斷追球，利用穩定的雙邊擊球與長回合消耗對手，讓身體狀況不佳的約克維奇更加難以招架。

納沃內收下生涯最重大的一場勝利。25歲的他一直視約克維奇為偶像，早在2014年、年僅13歲時，就曾多次透過社群平台發文支持約克維奇。他的父母原本並未計畫前往美網觀賽，卻因兒子抽中對戰偶像，臨時取消加勒比海假期，改飛往紐約。

約克維奇明顯身體不適。（路透）
約克維奇明顯身體不適。（路透）

精華 FAQ

  • 他以6：7（5）、7：5、6：4、2：6、1：6不敵阿根廷好手納沃內，苦戰4小時36分鐘後止步首輪，這也是他生涯第3次大滿貫一輪遊。

  • 他在場上多次嘔吐、彎腰乾嘔、全身抽筋，還一度失去平衡，到了第4盤後移動明顯受限，最終體力徹底耗盡，被迫接受敗局。

  • 這是他自2006年澳洲公開賽後，首次在大滿貫首輪出局，等於相隔20年再度發生首輪落敗，也寫下近20年來最差的大滿貫成績。

約克維奇 澳洲 阿根廷

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