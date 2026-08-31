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美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷遭淘汰

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美網／約克維奇5盤大戰輸球「體力明顯跟不上」爆冷1輪遊

記者曾思儒／即時報導
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約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

曾4度美網奪冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），今年以第4種子身分迎接年度壓軸大滿貫，但30日首日賽程在主球場夜間賽事領銜卻爆出冷門，在身體不適下遭世界排名49的阿根廷25歲對手納沃內（Mariano Navone）逆轉，以6：7（5：7）、7：5、6：4、2：6、1：6敗陣，也成今年美網最早落敗的高位種子。

39歲的約克維奇18歲時在美網初登場，今年是生涯第20度在紐約挑戰金盃；賽前他美網已累積95勝，不料挑戰美網百勝和第25座大滿貫的目標提早夢碎。

小約其實在美網前的辛辛那提名人賽就意外首戰出局，當時身體就出現狀況，30日雖在前三盤打完取得盤數「聽牌」優勢，但第四盤身體明顯出狀況，結束他就申請傷停治療腰部傷勢，但回到賽場後仍明顯不適，發球失去平時水準，多次選擇發球上網打算減少拍數卻頻頻掛網。

腳步明顯跟不上對手下，小約第五盤只拿1局就在4小時36分鐘的馬拉松激戰落敗；他離場時仍為球迷簽名，並獲得艾許球場滿場球迷熱烈掌聲。

生涯首度碰小約就打敗勁敵，納沃內賽後在場中訪問難掩興奮，直呼是「美夢成真」，並感謝現場球迷的到場加油。

這場馬拉松大戰結束時已經逼近紐約午夜，納沃內將球送出給場中球迷再離場時已經跨夜。

約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）
約克維奇美網首輪意外遭淘汰。（美聯社）

精華 FAQ

  • 他雖先取得盤數領先，但第四盤後腰部傷勢與身體不適加劇，發球和腳步都明顯失準，最終在5盤激戰中被納沃內逆轉。

  • 他原本要在美網挑戰生涯第100勝與第25座大滿貫，卻在首輪就出局，讓這兩項里程碑目標都提前破滅。

  • 納沃內首次對上約克維奇就拿下勝利，賽後形容這是美夢成真；整場比賽打到接近紐約午夜，約4小時36分鐘才分出勝負。

約克維奇 阿根廷

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