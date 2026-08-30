我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首談離婚陳曉 陳妍希：相信愛情跟相信天長地久是2件事

有工卡無犯罪記錄 華男在機場遭便衣ICE埋伏逮捕

美網／去年爆冷一輪遊 俄羅斯前球王甩低潮強勢開紅盤

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
去年美網爆冷「一輪遊」，俄羅斯前世界球王梅德維夫今年順利開出紅盤。（美聯社）
去年美網爆冷「一輪遊」，俄羅斯前世界球王梅德維夫今年順利開出紅盤。（美聯社）

去年美網爆冷「一輪遊」，俄羅斯前世界球王梅德維夫（Daniil Medvedev）今年有了好的起步，2021年奪冠的第7種子以6：4、6：2、6：4拍下從會外賽晉級的法國加斯頓（Hugo Gaston），順利開出紅盤。

去年梅德維夫在五盤大戰吞敗，結束時已經跨夜到凌晨0時49分。今年他從日場賽程出發，只花2小時又14分鐘就出線，不但闖關第二輪，由於去年在美網只獲得10分積分，今年「保分」後的世界排名也將因此提升2個席位到第6名，還有機會在美網後重返世界前5。

美網前3站美國硬地賽事，梅德維夫只在辛辛那提拿下1勝，目前世界排名第8的他說：「過去幾周並不容易，但你也知道比賽就是這樣，有時你會贏，有時會輸。我很高興今天能發揮高水準，我感覺有把想做的每件事都做好，結束比賽的方式很強勢，開局也把得很好，真的很滿意今天的表現。」

今年是梅德維夫連10年在壓軸大滿貫亮相，過去9年除2021年登頂，他2019年和23年也打進決賽，是個人成績最好的大滿貫賽。今天奪勝是他生涯第8度打進美網第二輪，下戰將碰地主外卡選手戈爾茲內（Sebastian Gorzny）或比利時柯利尼翁（Raphael Collignon）。

精華 FAQ

  • 他在今年美網首輪對上從會外賽晉級的法國選手加斯頓，最終以6：4、6：2、6：4直落三盤獲勝，順利闖進第二輪。

  • 他去年美網意外在首輪出局，還打到五盤大戰，賽事結束時間已是凌晨0時49分，成為他當時的低潮代表作。

  • 由於去年美網只拿到10分，梅德維夫今年完成保分後，世界排名可望上升2位到第6名，甚至還有機會在美網後重返世界前5。

俄羅斯

上一則

雞尾酒30元、魚子醬雞塊100元…球迷：美網貴得愈來愈離譜

延伸閱讀

美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合

美網／小威、小蠻牛夢幻混雙 首混戰資格賽組合
美網／大滿貫最後一舞止步會外賽 錦織圭坦言：沒能有最好發揮

美網／大滿貫最後一舞止步會外賽 錦織圭坦言：沒能有最好發揮
約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯

約克維奇第20度征戰美網 有望在4強碰上阿爾卡拉斯
辛辛那提網賽／約克維奇身體出狀況 首戰爆冷出局

辛辛那提網賽／約克維奇身體出狀況 首戰爆冷出局

熱門新聞

挪威足球巨星哈蘭德(Erling Haaland)在他效力的英格蘭足球超級聯賽曼城隊本季開幕戰前剪掉了標誌性飄逸長髮，以俐落金色短髮造型亮相。(歐新社)

哈蘭德剪掉飄逸長髮 俐落造型迎戰曼城新球季

2026-08-23 12:05
莎芭蓮卡與約克維奇周二在混合雙打首輪以1-4、4-2、（2-10）不敵斯尼科娃（Katerina Siniakova）與帕特恩（Henry Patten）。（路透）

莎芭蓮卡聯手約克維奇也難敵對手 美網混雙首輪出局

2026-08-25 17:02
哈蘭德在新賽季登場並秀出新髮型。(美聯社)

哈蘭德拍剪髮全紀錄 女友快哭了：早上醒來會想這是誰

2026-08-23 16:00
西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯25日在美網混雙賽出戰。(路透)

美網／辛納傷退、男單奪冠賠率洗牌 女單群雄割據、天才少女聲勢看漲

2026-08-28 00:30
日本花式滑冰黃金組合「璃來龍」三浦璃來、木原龍一宣布訂婚，消息一出瞬間引爆粉絲狂歡。(路透)

「璃來龍」訂婚炸翻粉絲 網友齊聲祝福：終於等到了

2026-08-23 14:40
英國女將包特（Katie Boulter）6月於溫網。(歐新社)

美網賽場飄「大麻味」英國選手問：這是正常嗎？

2026-08-29 18:53

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高
直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」

直擊／宋楚瑜哭了 難忘26年情誼 揭開陳盈潔真面目「不曾討報酬」
8月承壓、9月迎轉機 4生肖入秋後事業財運逐步好轉

8月承壓、9月迎轉機 4生肖入秋後事業財運逐步好轉
拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框

拋女球友緋聞 郭台銘和曾馨瑩訪美 與庫克同框