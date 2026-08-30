44歲小威重返美網 約克維奇：我也希望自己打到2028奧運

塞爾維亞網球名將約克維奇。（美聯社）

塞爾維亞網球名將、24座大滿貫冠軍約克維奇 （Novak Djokovic）近日談及44歲小威廉絲（Serena Williams）睽違4年重返美網，盛讚這位網球傳奇「令人鼓舞」且「史詩級」。現年39歲的約克維奇也透露，希望能繼續征戰至2028年洛杉磯奧運 ，但坦言是否繼續職業生涯，除了身體狀況外，也必須考量陪伴家人的時間。

People報導，約克維奇近日接受專訪，宣傳Prime Video紀錄片《Novak Djokovic: The Wolf in Winter》時，談到小威在結束4年職業賽場空窗後，於44歲宣布重返美網。他表示：「莎蓮娜是一種啟發。莎蓮娜是史詩級的。」

約克維奇說：「我一直都是她的粉絲。她在生了兩個孩子後重返賽場，嘗試在大滿貫最高層級競爭，這令人敬佩。」他強調，無論小威復出後取得什麼成績，「她本身就已經非常令人鼓舞。我們都應該珍惜她仍然出現在賽場上的時刻。」

至於自己是否會像小威一樣征戰到40多歲，約克維奇坦言，決定職業生涯長短的因素不只有身體狀況。他說：「我不想錯過親近家人生活中的不同重要時刻。」並坦言，職業運動員追逐生涯目標，在某種程度上必須「有點自私」，因為身邊所有人都在支持自己。

征戰職業網壇超過20年，約克維奇經常被問到何時退休，他坦言對這個問題被反覆追問「確實會感到煩」，但自己也尚未知道答案。「我理解大家想知道那一刻什麼時候到來，但我自己現在也不知道。」他說：「我希望能打到2028年奧運，也就是2年後，但我們再看看。」

約克維奇即將重返紐約美網，力拚史上第25座大滿貫冠軍，首輪將對上阿根廷選手納沃內（Mariano Navone）。另一方面，小威則獲得外卡，將與姊姊大威（Venus Williams）搭檔參加美網女雙賽事。