美網籤表異動 挪威名將魯德背傷退賽：我會更強大的姿態回歸

魯德8月7日比賽中。（路透）

挪威 網球名將魯德（Casper Ruud）因背傷退出2026年美國網球公開賽。這位2022年美網亞軍近日在辛辛那提公開賽首戰就因傷無法繼續比賽，雖然曾現身紐約參加混合雙打，但練習時被拍到發球明顯受背傷影響，最終決定退賽。

美聯社報導，世界排名第20的魯德退賽後，由從資格賽最後一輪落敗的法國選手熱亞（Arthur Gea）遞補進入男單籤表，首輪將對上阿根廷 選手塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）。

ATP官網報導，名列第19種子的魯德曾於2022年闖進美網男單決賽，最終不敵西班牙名將阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz），獲得亞軍。本屆因背傷被迫退賽，也是他自2017年在美網資格賽展開職業生涯以來，首次缺席這項年度最後一項大滿貫賽事。

魯德在Instagram發文表示：「不幸的是，我的背傷沒有像我們希望的那樣快速痊癒。我們一直樂觀地認為，我能及時恢復，但我和團隊決定必須從長遠角度考慮，給身體需要的恢復時間。」

他說：「我非常難過地宣布，我必須退出今年美網男單賽事。錯過大滿貫從來都不是一件容易的事，但我知道這是正確的決定。」魯德也表示，將花時間好好復原，「以更強大的姿態回歸」，並感謝球迷支持。