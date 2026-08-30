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美網籤表異動 挪威名將魯德背傷退賽：我會更強大的姿態回歸

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魯德8月7日比賽中。（路透）
魯德8月7日比賽中。（路透）

挪威網球名將魯德（Casper Ruud）因背傷退出2026年美國網球公開賽。這位2022年美網亞軍近日在辛辛那提公開賽首戰就因傷無法繼續比賽，雖然曾現身紐約參加混合雙打，但練習時被拍到發球明顯受背傷影響，最終決定退賽。

美聯社報導，世界排名第20的魯德退賽後，由從資格賽最後一輪落敗的法國選手熱亞（Arthur Gea）遞補進入男單籤表，首輪將對上阿根廷選手塞倫多洛（Juan Manuel Cerundolo）。

ATP官網報導，名列第19種子的魯德曾於2022年闖進美網男單決賽，最終不敵西班牙名將阿爾卡拉茲（Carlos Alcaraz），獲得亞軍。本屆因背傷被迫退賽，也是他自2017年在美網資格賽展開職業生涯以來，首次缺席這項年度最後一項大滿貫賽事。

魯德在Instagram發文表示：「不幸的是，我的背傷沒有像我們希望的那樣快速痊癒。我們一直樂觀地認為，我能及時恢復，但我和團隊決定必須從長遠角度考慮，給身體需要的恢復時間。」

他說：「我非常難過地宣布，我必須退出今年美網男單賽事。錯過大滿貫從來都不是一件容易的事，但我知道這是正確的決定。」魯德也表示，將花時間好好復原，「以更強大的姿態回歸」，並感謝球迷支持。

精華 FAQ

  • 魯德表示背傷恢復速度不如預期，雖然團隊曾樂觀看待復出時程，但為了長遠健康，他與團隊決定給身體足夠時間休養，因此退出美網男單。

  • 這是世界排名第20的魯德，自2017年在美網資格賽展開職業生涯以來，首次缺席這項年度最後一項大滿貫賽事，也讓他錯過原本擅長的舞台。

  • 根據報導，從資格賽最後一輪落敗的法國選手熱亞獲得遞補資格，進入男單正賽籤表，首輪將對上阿根廷選手塞倫多洛。

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