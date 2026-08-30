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美網／第20度參賽挑戰百勝 39歲約克維奇：做了最好準備

記者曾思儒／即時報導
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約克維奇生涯第20度美網出賽。(美聯社)
約克維奇生涯第20度美網出賽。(美聯社)

2005年，18歲的約克維奇（Novak Djokovic）美網處女秀在五盤大戰拍下法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），21年後孟菲斯迎接退役賽季，塞爾維亞傳奇仍在追尋生涯第25座大滿貫，且今年更是小約生涯第20度美網出賽，有機會在里程碑締造生涯紐約百勝的另項紀錄。

超過20年仍然展現競爭力，即將在美網首日夜間賽程打頭陣的小約提到，以自己第20次參賽為榮，4度在紐約登底的他說：「年輕的時候我的目標之一就是延長職業生涯，爭取更多大滿貫機會，保持健康，這樣我才能盡可能長時間地保持競技狀態。」

完成過去目標，小約表示很高興20年後還能重返大滿貫賽場，「我之前看到，好像有3、4個人，我想是瓦林卡（Stan Wawrinka）、孟非斯和希利奇（Marin Cilic）都參加了2005年的比賽，能回到過去真是太好了，我還記得第一次參加美網就打過孟非斯，五盤大戰，20年後我們還在這奮鬥，代表著老一輩世代。」

美網前的辛辛那提名人賽，小約意外首戰出局，身體狀況讓挑戰美網第5冠打上問號，不過列男單第4種子小約正向說，辛辛那提提早落敗讓自己有更多時間備戰美網，「如果你問我備戰狀況，我覺得自己已經發揮出最佳水準。」不過小約也提到，大滿貫是五盤三勝制，和一般巡迴賽仍有很大差異，希望能先過頭關再繼續前進。

小約首戰將和阿根廷25歲的納沃內（Mariano Navone）首次碰頭，若能一路闖關，4強假想敵是尋求衛冕的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）；小約目前美網已累積95勝15敗，若順利闖關4強將締造美網百勝，達成四大滿貫勝場數都三位數的新里程碑。

精華 FAQ

  • 他是第20度參加美網，若能一路闖進4強並持續取勝，將完成美網第100勝，同時朝生涯第25座大滿貫冠軍更進一步。

  • 他認為首戰落敗反而讓自己多出時間調整與備戰，並表示目前身體與狀態都已接近最佳，只是大滿貫仍需面對5盤3勝的考驗。

  • 首輪他將首次對上阿根廷25歲的納沃內，若一路晉級，4強潛在對手可能是尋求衛冕的西班牙球星阿爾卡拉斯。

約克維奇

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